Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων, μόνο από την αριστερή λωρίδα η κυκλοφορία οχημάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων, μόνο από την αριστερή λωρίδα η κυκλοφορία οχημάτων

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Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων, μόνο από την αριστερή λωρίδα η κυκλοφορία οχημάτων
13 ΣΧΟΛΙΑ
Προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων σημειώνονται στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, εξαιτίας της βροχής.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος της Λ. Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Π. Φαλήρου. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων, μόνο από την αριστερή λωρίδα η κυκλοφορία οχημάτων
13 ΣΧΟΛΙΑ

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