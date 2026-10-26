Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προ των πυλών η απόλυση του Κάρικ - Οι επικρατέστεροι διάδοχοι

Το πολύ κακό ξεκίνημα των «κόκκινων διαβόλων» στη φετινή Premier League φέρνει σημαντικές εξελίξεις στις τάξεις της αγγλικής ομάδας, η οποία εξετάζει την αλλαγή προπονητή