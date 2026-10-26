Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προ των πυλών η απόλυση του Κάρικ - Οι επικρατέστεροι διάδοχοι
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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάικλ Κάρικ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προ των πυλών η απόλυση του Κάρικ - Οι επικρατέστεροι διάδοχοι

Το πολύ κακό ξεκίνημα των «κόκκινων διαβόλων» στη φετινή Premier League φέρνει σημαντικές εξελίξεις στις τάξεις της αγγλικής ομάδας, η οποία εξετάζει την αλλαγή προπονητή

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προ των πυλών η απόλυση του Κάρικ - Οι επικρατέστεροι διάδοχοι
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» να βρίσκεται πλέον στον αέρα. Τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα έχουν εντείνει την πίεση προς τον Άγγλο τεχνικό, με δημοσιεύματα από το Νησί να κάνουν λόγο για επικείμενη απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των talkSPORT και The Guardian, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, ενώ η αναζήτηση του αντικαταστάτη του Κάρικ φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει.



Ο Άλεξ Κρουκ του talkSPORT σημείωσε πως, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, δεν είχε κοινοποιηθεί κάποια οριστική απόφαση στον προπονητή, ωστόσο το κλίμα γύρω από το μέλλον του ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αίσθηση ήταν πως ο Κάρικ ενδέχεται να αποτελέσει το επόμενο θύμα των διοικητικών επιλογών στο «Ολντ Τράφορντ».

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε η βαριά ήττα με 4-1 από την Κόμο στο Champions League, η οποία προστέθηκε σε μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και ενίσχυσε την αμφισβήτηση προς τον Άγγλο τεχνικό.

Ο Κάρικ υπέγραψε διετές συμβόλαιο τον περασμένο Μάιο, όταν ανέλαβε μόνιμα την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο Κρουκ, η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης.



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Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη και η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρήτρας, ο σύλλογος θα μπορούσε να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή χωρίς να επιβαρυνθεί με σημαντική αποζημίωση. 

Το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον τον άνθρωπο που θα κληθεί να αναλάβει την επόμενη μέρα της ομάδας. Στο προσκήνιο βρίσκονται δύο ονόματα, με διαφορετικές προτιμήσεις να αποδίδονται στα μέλη της διοικητικής ομάδας.

Σύμφωνα με το TEAMtalk, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ έχει ως πρώτη επιλογή τον Έντι Χάου, τον προπονητή που έχει συνδέσει το όνομά του με την αγωνιστική άνοδο της Νιούκαστλ. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Άγγλος τεχνικός να μπορούσε να βρίσκεται στον πάγκο της Γιουνάιτεντ για την αναμέτρηση με την Τσέλσι το προσεχές Σάββατο, ανάλογα με την ταχύτητα των εξελίξεων.

Από την άλλη πλευρά, ο διευθυντής προσλήψεων Κρίστοφερ Βίβελ φέρεται να προτιμά τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Γερμανίας. Ο Γερμανός προπονητής αποτελεί μια διαφορετική επιλογή, με τη διοίκηση να καλείται να σταθμίσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις κάθε υποψηφίου.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είναι πιθανότερο να στηρίξει την επιλογή του Γουίλκοξ, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να δώσει προβάδισμα στον Χάου.

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