Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προ των πυλών η απόλυση του Κάρικ - Οι επικρατέστεροι διάδοχοι
Το πολύ κακό ξεκίνημα των «κόκκινων διαβόλων» στη φετινή Premier League φέρνει σημαντικές εξελίξεις στις τάξεις της αγγλικής ομάδας, η οποία εξετάζει την αλλαγή προπονητή
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των talkSPORT και The Guardian, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, ενώ η αναζήτηση του αντικαταστάτη του Κάρικ φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United’s hierarchy will hold CRISIS TALKS TODAY to decide Michael Carrick’s future following their humiliating 3-0 defeat to Bournemouth! Carrick is on the BRINK OF BEING SACKED, with the club sitting just ONE POINT above the relegation zone. Eddie Howe and Julian Nagelsmann are among the leading candidates to replace him, while Unai Emery and Fabian Hürzeler also have admirers within the club. NO FINAL DECISION has been made yet. — @TeleFootball— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026
Ο Άλεξ Κρουκ του talkSPORT σημείωσε πως, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, δεν είχε κοινοποιηθεί κάποια οριστική απόφαση στον προπονητή, ωστόσο το κλίμα γύρω από το μέλλον του ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αίσθηση ήταν πως ο Κάρικ ενδέχεται να αποτελέσει το επόμενο θύμα των διοικητικών επιλογών στο «Ολντ Τράφορντ».
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε η βαριά ήττα με 4-1 από την Κόμο στο Champions League, η οποία προστέθηκε σε μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και ενίσχυσε την αμφισβήτηση προς τον Άγγλο τεχνικό.
Ο Κάρικ υπέγραψε διετές συμβόλαιο τον περασμένο Μάιο, όταν ανέλαβε μόνιμα την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο Κρουκ, η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη και η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρήτρας, ο σύλλογος θα μπορούσε να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή χωρίς να επιβαρυνθεί με σημαντική αποζημίωση.
#MUFC hierarchy to hold crisis talks on Monday to determine Michael Carrick’s future and next moves. Carrick under enormous pressure and very real possibility he goes but United want to carefully and calmly weigh up all options before making a final decision. No formal decision had been taken as of last night. Eddie Howe & Julian Nagelsmann among those in frame to replace Carrick if he goes. Bookmakers have suspended betting on Carrick. ⬇️ https://t.co/E3bXaiiJyh— James Ducker (@TelegraphDucker) October 26, 2026
Το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον τον άνθρωπο που θα κληθεί να αναλάβει την επόμενη μέρα της ομάδας. Στο προσκήνιο βρίσκονται δύο ονόματα, με διαφορετικές προτιμήσεις να αποδίδονται στα μέλη της διοικητικής ομάδας.
Σύμφωνα με το TEAMtalk, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ έχει ως πρώτη επιλογή τον Έντι Χάου, τον προπονητή που έχει συνδέσει το όνομά του με την αγωνιστική άνοδο της Νιούκαστλ. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Άγγλος τεχνικός να μπορούσε να βρίσκεται στον πάγκο της Γιουνάιτεντ για την αναμέτρηση με την Τσέλσι το προσεχές Σάββατο, ανάλογα με την ταχύτητα των εξελίξεων.
Από την άλλη πλευρά, ο διευθυντής προσλήψεων Κρίστοφερ Βίβελ φέρεται να προτιμά τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Γερμανίας. Ο Γερμανός προπονητής αποτελεί μια διαφορετική επιλογή, με τη διοίκηση να καλείται να σταθμίσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις κάθε υποψηφίου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr