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Stoiximan Super League: Ομόφωνη απόφαση για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
Stoiximan Super League: Ομόφωνη απόφαση για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
Το ΔΣ της Super League προχώρησε στην έγκριση της εκπόνησης μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
Σημαντική απόφαση για το μέλλον της διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος πήρε η Stoiximan Super League, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε ομόφωνα τη συνεργασία δύο εταιρειών για την εκπόνηση σχετικής μελέτης.
Συγκεκριμένα, η Deloitte και η PwC θα αναλάβουν από κοινού να εξετάσουν τα δεδομένα γύρω από την κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών δικαιωμάτων, αλλά και άλλες σχετικές παραμέτρους που αφορούν τους αγώνες του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση:
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League και λοιπά σχετικά ζητήματα, από κοινού στις εταιρείες Deloitte και PwC».
Συγκεκριμένα, η Deloitte και η PwC θα αναλάβουν από κοινού να εξετάσουν τα δεδομένα γύρω από την κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών δικαιωμάτων, αλλά και άλλες σχετικές παραμέτρους που αφορούν τους αγώνες του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση:
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League και λοιπά σχετικά ζητήματα, από κοινού στις εταιρείες Deloitte και PwC».
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