Οι μπίζνες του Γιαννακόπουλου του Χωριάτικου σε Μύκονο και Ρόδο: Η «Σπηλιά» των €20 εκατ., οι παραλίες και η συνεργασία με τη Λόχαν
Οι μπίζνες του Γιαννακόπουλου του Χωριάτικου σε Μύκονο και Ρόδο: Η «Σπηλιά» των €20 εκατ., οι παραλίες και η συνεργασία με τη Λόχαν
Φούρνοι, στριπτιζάδικα, beach bars και επιχειρήσεις με τζίρους εκατομμυρίων στο επίκεντρο της έρευνας - Οι πληροφορίες για τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου, οι συμφωνίες με μετρητά και οι προσαγωγές στη Ρόδο
Αν η υπόθεση της Pizza Fan προκάλεσε αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να είχε οργανωθεί η απάτη αλλά και για το ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής, τότε η υπόθεση «Χωριάτικο» αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν καλά ενημερωμένες πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), καθώς το επιχειρηματικό δίκτυο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών εμφανίζεται να εκτείνεται πολύ πέρα από τον χώρο της αρτοποιίας.
Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με πιτσαρίες ή φούρνους. Στο κάδρο των ερευνών φέρεται να βρίσκεται ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει από στριπτιζάδικα και αλυσίδες αρτοποιείων μέχρι πανάκριβα εστιατόρια, καταστήματα σε προνομιακά σημεία της Μυκόνου, ακίνητα υψηλής εμπορικής αξίας και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ορισμένων από τις διασημότερες παραλίες της Ρόδου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός στον επιχειρηματικό κόσμο ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρηματικών συμφερόντων, με δραστηριότητες σε διαφορετικούς τομείς της εστίασης και του τουρισμού. Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι μόνο στις εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση αλλά και στις πραγματικές σχέσεις ιδιοκτησίας, στις οικονομικές συναλλαγές και στα πρόσωπα που εμφανίζονται να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις.Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι πόσες από αυτές τις δραστηριότητες συνδέονται πράγματι με τον ίδιο, ποιος ήταν ο πραγματικός ρόλος του στις επιμέρους επιχειρήσεις και εάν προκύπτουν φορολογικές ή άλλες παραβάσεις.
Άνθρωποι που γνωρίζουν την τοπική αγορά τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα ευφυή και διορατικό επιχειρηματία, ο οποίος μπορούσε να εντοπίζει γρήγορα ένα κατάστημα με εμπορικές προοπτικές και να κινείται αποφασιστικά για την απόκτησή του. Το μεγάλο του πλεονέκτημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η εντυπωσιακή ευχέρεια σε μετρητά. Φέρεται να ήταν διατεθειμένος να καταβάλλει σημαντικά χρηματικά ποσά ακόμη και μόνο για τον λεγόμενο «αέρα» ενός καταστήματος, προκειμένου να εξασφαλίσει μια προνομιακή θέση στην αγορά. Μάλιστα, άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι είχαν προσωπική επαφή μαζί του περιγράφουν έναν επιχειρηματία που συνήθιζε να κυκλοφορεί με ένα χοντρό πάκο χαρτονομισμάτων στην τσέπη του.
Όπως αναφέρουν, όταν ερχόταν η ώρα να τακτοποιήσει κάποια οικονομική υποχρέωση, έβγαζε τον πάκο με τα μετρητά και πλήρωνε επιτόπου. Στις κοινωνικές του εμφανίσεις φέρεται επίσης να περιστοιχιζόταν συχνά από εντυπωσιακές γυναίκες. Η εικόνα αυτή αποτύπωνε έναν άνθρωπο που ήθελε να έχει άμεση πρόσβαση σε ρευστό και να μπορεί να κλείνει συμφωνίες χωρίς χρονοτριβή. Παράλληλα, φέρεται να είχε καταφέρει να αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον χώρο της μαζικής εστίασης, προσφέροντας προϊόντα σε τιμές που συχνά ήταν χαμηλότερες από εκείνες άλλων καταστημάτων του νησιού.
Η ιδέα ήταν απλή αλλά δυνητικά εξαιρετικά αποδοτική. Προσιτό έτοιμο φαγητό σε μια περιοχή όπου καθημερινά κινούνται χιλιάδες τουρίστες, εποχικοί εργαζόμενοι και μόνιμοι κάτοικοι.Το εγχείρημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε επαγγελματίες της τοπικής αγοράς. Και αυτό διότι μια επιχείρηση με ανταγωνιστικές τιμές, σε τόσο προνομιακό σημείο, θα μπορούσε να αποσπάσει σημαντικό μέρος της καθημερινής πελατείας από τα υπόλοιπα καταστήματα εστίασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την επιχειρηματική αγορά του νησιού, ο εποχικός τζίρος της συγκεκριμένης επιχείρησης φέρεται να ξεπερνούσε τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Μια από τις πιο πολυσυζητημένες επιχειρηματικές συνεργασίες με τις οποίες είχε συνδεθεί το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου ήταν εκείνη με τη διάσημη σταρ του Χόλιγουντ Λίντσεϊ Λόχαν και τον επιχειρηματία Ντένη Παπαγεωργίου. Ήταν το 2016, όταν το Lohan Club άνοιξε τις πόρτες του στο Γκάζι, προκαλώντας αίσθηση στην αθηναϊκή νυχτερινή ζωή. Πίσω από το λαμπερό εγχείρημα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, φερόταν να βρίσκεται ως αφανής συνεταίρος και ο αποκαλούμενος «Mr Χωριάτικος», ο οποίος είχε φωτογραφηθεί μάλιστα στο πλευρό της Χολιγουντιανής ηθοποιού, με την ίδια να τον ευχαριστεί δημόσια μέσω Instagram.
Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με πιτσαρίες ή φούρνους. Στο κάδρο των ερευνών φέρεται να βρίσκεται ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει από στριπτιζάδικα και αλυσίδες αρτοποιείων μέχρι πανάκριβα εστιατόρια, καταστήματα σε προνομιακά σημεία της Μυκόνου, ακίνητα υψηλής εμπορικής αξίας και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ορισμένων από τις διασημότερες παραλίες της Ρόδου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός στον επιχειρηματικό κόσμο ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρηματικών συμφερόντων, με δραστηριότητες σε διαφορετικούς τομείς της εστίασης και του τουρισμού. Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι μόνο στις εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση αλλά και στις πραγματικές σχέσεις ιδιοκτησίας, στις οικονομικές συναλλαγές και στα πρόσωπα που εμφανίζονται να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις.Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι πόσες από αυτές τις δραστηριότητες συνδέονται πράγματι με τον ίδιο, ποιος ήταν ο πραγματικός ρόλος του στις επιμέρους επιχειρήσεις και εάν προκύπτουν φορολογικές ή άλλες παραβάσεις.
Η επέλαση στη Μύκονο και τα μετρητά στην τσέπηΣτη Μύκονο, σύμφωνα με επιχειρηματικές πηγές του νησιού, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αναπτύξει ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, επιδιώκοντας να αποκτήσει παρουσία σχεδόν σε κάθε κατηγορία καταστήματος εστίασης.Από μαγαζιά «τρυπες» και σημεία πώλησης γρήγορου φαγητού μέχρι μεγαλύτερα εστιατόρια, ο «Mr Χωριάτικο» φέρεται να αναζητούσε διαρκώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Άνθρωποι που γνωρίζουν την τοπική αγορά τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα ευφυή και διορατικό επιχειρηματία, ο οποίος μπορούσε να εντοπίζει γρήγορα ένα κατάστημα με εμπορικές προοπτικές και να κινείται αποφασιστικά για την απόκτησή του. Το μεγάλο του πλεονέκτημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η εντυπωσιακή ευχέρεια σε μετρητά. Φέρεται να ήταν διατεθειμένος να καταβάλλει σημαντικά χρηματικά ποσά ακόμη και μόνο για τον λεγόμενο «αέρα» ενός καταστήματος, προκειμένου να εξασφαλίσει μια προνομιακή θέση στην αγορά. Μάλιστα, άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι είχαν προσωπική επαφή μαζί του περιγράφουν έναν επιχειρηματία που συνήθιζε να κυκλοφορεί με ένα χοντρό πάκο χαρτονομισμάτων στην τσέπη του.
Όπως αναφέρουν, όταν ερχόταν η ώρα να τακτοποιήσει κάποια οικονομική υποχρέωση, έβγαζε τον πάκο με τα μετρητά και πλήρωνε επιτόπου. Στις κοινωνικές του εμφανίσεις φέρεται επίσης να περιστοιχιζόταν συχνά από εντυπωσιακές γυναίκες. Η εικόνα αυτή αποτύπωνε έναν άνθρωπο που ήθελε να έχει άμεση πρόσβαση σε ρευστό και να μπορεί να κλείνει συμφωνίες χωρίς χρονοτριβή. Παράλληλα, φέρεται να είχε καταφέρει να αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον χώρο της μαζικής εστίασης, προσφέροντας προϊόντα σε τιμές που συχνά ήταν χαμηλότερες από εκείνες άλλων καταστημάτων του νησιού.
Το σχέδιο για το μαγειρευτό φαγητό στον ΓιαλόΕνδεικτικό των επιχειρηματικών του φιλοδοξιών ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, και το τελευταίο σχέδιο που φέρεται να ετοίμαζε στον Γιαλό της Μυκόνου. Ο Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αγοράσει κατάστημα σε ιδιαίτερα εμπορικό σημείο, με σκοπό να δημιουργήσει μια επιχείρηση πώλησης μαγειρευτού φαγητού σε πακέτο.
Η ιδέα ήταν απλή αλλά δυνητικά εξαιρετικά αποδοτική. Προσιτό έτοιμο φαγητό σε μια περιοχή όπου καθημερινά κινούνται χιλιάδες τουρίστες, εποχικοί εργαζόμενοι και μόνιμοι κάτοικοι.Το εγχείρημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε επαγγελματίες της τοπικής αγοράς. Και αυτό διότι μια επιχείρηση με ανταγωνιστικές τιμές, σε τόσο προνομιακό σημείο, θα μπορούσε να αποσπάσει σημαντικό μέρος της καθημερινής πελατείας από τα υπόλοιπα καταστήματα εστίασης.
Η «Σπηλιά» των 20 εκατ ευρώ τζίροΞεχωριστή θέση στο επιχειρηματικό παζλ της Μυκόνου κατέχει η περίφημη «Σπηλιά», ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εστιατόρια του νησιού, χτισμένο σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον, δίπλα στη θάλασσα.Πρόκειται για έναν χώρο που έχει ταυτιστεί με την πολυτελή πλευρά της Μυκόνου και έχει προσελκύσει κατά καιρούς διεθνώς αναγνωρίσιμους επισκέπτες. Ανάμεσά τους και ο Έλον Μασκ, ο οποίος είχε βρεθεί στο νησί το καλοκαίρι του 2022, με την παρουσία του στη «Σπηλιά» να αποτυπώνεται σε βίντεο που είχε εξασφαλίσει το protothema.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την επιχειρηματική αγορά του νησιού, ο εποχικός τζίρος της συγκεκριμένης επιχείρησης φέρεται να ξεπερνούσε τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Η συνεργασία με την Λίντσεϊ Λόχαν
Μια από τις πιο πολυσυζητημένες επιχειρηματικές συνεργασίες με τις οποίες είχε συνδεθεί το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου ήταν εκείνη με τη διάσημη σταρ του Χόλιγουντ Λίντσεϊ Λόχαν και τον επιχειρηματία Ντένη Παπαγεωργίου. Ήταν το 2016, όταν το Lohan Club άνοιξε τις πόρτες του στο Γκάζι, προκαλώντας αίσθηση στην αθηναϊκή νυχτερινή ζωή. Πίσω από το λαμπερό εγχείρημα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, φερόταν να βρίσκεται ως αφανής συνεταίρος και ο αποκαλούμενος «Mr Χωριάτικος», ο οποίος είχε φωτογραφηθεί μάλιστα στο πλευρό της Χολιγουντιανής ηθοποιού, με την ίδια να τον ευχαριστεί δημόσια μέσω Instagram.
Η φερόμενη επιχειρηματική τους σύνδεση, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιαννακόπουλος φερόταν να έχει παρασκηνιακή συμμετοχή και σε επιχειρηματικά εγχειρήματα του Παπαγεωργίου στη Μύκονο, όπως το Monarch και το Rakkan, στο Καλό Λιβάδι. Η παρουσία της Λόχαν και τα σχέδια επέκτασης στο νησί είχαν προκαλέσει έντονη δημοσιότητα, ενώ η συνεργασία της ηθοποιού με τον Παπαγεωργίου κατέληξε, σύμφωνα με τότε δημοσιεύματα, σε οικονομικές διαφωνίες. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία το όνομα του Γιαννακόπουλου φερόταν να συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τη νυχτερινή διασκέδαση και την πολυτελή εστίαση, πολύ πέρα από τις γνωστές δραστηριότητές του στον χώρο της αρτοποιίας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονταν με το συγκεκριμένο δίκτυο απασχολούσαν συνολικά περισσότερους από 500 εργαζομένους. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για την αστυνομική επιχείρηση, περίπου 14 άτομα από τη Ρόδο, μεταξύ των οποίων υπεύθυνοι επιχειρήσεων και εργαζόμενοι λογιστικού γραφείου, έχουν προσαχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν έχει αναφερθεί μετατροπή των συγκεκριμένων προσαγωγών σε συλλήψεις.
Παράλληλα, οι περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης που φέρονται να συνδέονταν με τον Γιαννακόπουλο στη Ρόδο εμφανίζονται σήμερα να έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με εξαίρεση το γνωστό «Ακταίον».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για την παρουσία του συγκεκριμένου επιχειρηματικού δικτύου στις παραλίες της Ρόδου.Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αποκτήσει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης παραλιακών χώρων, άλλοτε μέσω συνεργασιών με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στην ενοικίαση ομπρελών και ξαπλωστρών και άλλοτε μέσω επιχειρηματικών σχημάτων που φέρονται να είχαν εξασφαλίσει παραχωρήσεις από την ΕΤΑΔ.
Στις περιοχές που αναφέρονται περιλαμβάνονται η Λίνδος, η Τσαμπίκα, η παραλία Anthony Quinn, το Φαληράκι και οι Πηγές Καλλιθέας, δηλαδή ορισμένα από τα πλέον γνωστά και εμπορικά αξιοποιήσιμα σημεία του νησιού.Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα εκτεταμένη παρουσία σε παραλιακές εκμεταλλεύσεις, φτάνοντας μάλιστα να υποστηρίζουν ότι το δίκτυο φέρεται να είχε άμεση ή έμμεση σχέση με δραστηριότητες σε ποσοστό που προσέγγιζε το 80% των παραλιών του νησιού.
Το επιχειρηματικό μοντέλο που περιγράφεται δεν περιοριζόταν στην απλή ενοικίαση ξαπλωστρών. Σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να περιλάμβανε οργανωμένα beach bars, καταστήματα εστίασης και σημεία πώλησης φαγητού και ποτού, επιτρέποντας την αξιοποίηση πολλαπλών πηγών εσόδων από την ίδια παραλιακή δραστηριότητα.Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται από τις πληροφορίες αφορά τις σχέσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Γιαννακόπουλου με παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συμφωνα με πληροφορίες ορισμένες επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν παρά καταγγελλόμενες παρατυπίες και ότι ενδεχομένως υπήρχε ευνοϊκή αντιμετώπιση από τοπικούς παράγοντες.
Από τους φούρνους και τα καταστήματα γρήγορης εστίασης μέχρι τα πολυτελή εστιατόρια της Μυκόνου και τις οργανωμένες παραλίες της Ρόδου, η εικόνα που διαμορφώνεται από τις πληροφορίες για την υπόθεση «Χωριάτικο» είναι εκείνη ενός ιδιαίτερα εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου, με δραστηριότητες σε διαφορετικές αγορές και σημαντική οικονομική παρουσία.
Το ενδιαφέρον των Αρχών, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο πίσω από τις επιμέρους εταιρείες και τα διαφορετικά πρόσωπα που εμφανίζονταν στη διαχείρισή τους υπήρχε κοινός επιχειρηματικός έλεγχος και εάν οι οικονομικές τους δραστηριότητες συνδέονται με τις υπό διερεύνηση φορολογικές παραβάσεις.
Τα φιλέτα της ΡόδουΑν η Μύκονος αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά κεφάλαια της φερόμενης επιχειρηματικής επέκτασης του «Mr Χωριάτικου», η Ρόδος εμφανίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ως ένα ακόμη σημαντικό πεδίο της έρευνας του ελληνικού FBI. Στο νησί, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητες τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και στην εκμετάλλευση παραλιών, μέσω εταιρειών, συνεργασιών και κοινοπρακτικών σχημάτων.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονταν με το συγκεκριμένο δίκτυο απασχολούσαν συνολικά περισσότερους από 500 εργαζομένους. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για την αστυνομική επιχείρηση, περίπου 14 άτομα από τη Ρόδο, μεταξύ των οποίων υπεύθυνοι επιχειρήσεων και εργαζόμενοι λογιστικού γραφείου, έχουν προσαχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν έχει αναφερθεί μετατροπή των συγκεκριμένων προσαγωγών σε συλλήψεις.
Παράλληλα, οι περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης που φέρονται να συνδέονταν με τον Γιαννακόπουλο στη Ρόδο εμφανίζονται σήμερα να έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με εξαίρεση το γνωστό «Ακταίον».
Από τη Λίνδο μέχρι την παραλία Άντονι Κουίν
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για την παρουσία του συγκεκριμένου επιχειρηματικού δικτύου στις παραλίες της Ρόδου.Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αποκτήσει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης παραλιακών χώρων, άλλοτε μέσω συνεργασιών με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στην ενοικίαση ομπρελών και ξαπλωστρών και άλλοτε μέσω επιχειρηματικών σχημάτων που φέρονται να είχαν εξασφαλίσει παραχωρήσεις από την ΕΤΑΔ.
Στις περιοχές που αναφέρονται περιλαμβάνονται η Λίνδος, η Τσαμπίκα, η παραλία Anthony Quinn, το Φαληράκι και οι Πηγές Καλλιθέας, δηλαδή ορισμένα από τα πλέον γνωστά και εμπορικά αξιοποιήσιμα σημεία του νησιού.Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα εκτεταμένη παρουσία σε παραλιακές εκμεταλλεύσεις, φτάνοντας μάλιστα να υποστηρίζουν ότι το δίκτυο φέρεται να είχε άμεση ή έμμεση σχέση με δραστηριότητες σε ποσοστό που προσέγγιζε το 80% των παραλιών του νησιού.
Το επιχειρηματικό μοντέλο που περιγράφεται δεν περιοριζόταν στην απλή ενοικίαση ξαπλωστρών. Σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να περιλάμβανε οργανωμένα beach bars, καταστήματα εστίασης και σημεία πώλησης φαγητού και ποτού, επιτρέποντας την αξιοποίηση πολλαπλών πηγών εσόδων από την ίδια παραλιακή δραστηριότητα.Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται από τις πληροφορίες αφορά τις σχέσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Γιαννακόπουλου με παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συμφωνα με πληροφορίες ορισμένες επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν παρά καταγγελλόμενες παρατυπίες και ότι ενδεχομένως υπήρχε ευνοϊκή αντιμετώπιση από τοπικούς παράγοντες.
Το μεγάλο ερώτημα για την επιχειρηματική αυτοκρατορία
Από τους φούρνους και τα καταστήματα γρήγορης εστίασης μέχρι τα πολυτελή εστιατόρια της Μυκόνου και τις οργανωμένες παραλίες της Ρόδου, η εικόνα που διαμορφώνεται από τις πληροφορίες για την υπόθεση «Χωριάτικο» είναι εκείνη ενός ιδιαίτερα εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου, με δραστηριότητες σε διαφορετικές αγορές και σημαντική οικονομική παρουσία.
Το ενδιαφέρον των Αρχών, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο πίσω από τις επιμέρους εταιρείες και τα διαφορετικά πρόσωπα που εμφανίζονταν στη διαχείρισή τους υπήρχε κοινός επιχειρηματικός έλεγχος και εάν οι οικονομικές τους δραστηριότητες συνδέονται με τις υπό διερεύνηση φορολογικές παραβάσεις.
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