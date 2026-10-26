AEK: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι του Champions League με αντίπαλο την Κόμο

Οι φίλοι της Ένωσης εξαφάνισαν μέσα σε λίγα λεπτά τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα στην Ιταλία στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League