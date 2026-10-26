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AEK: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι του Champions League με αντίπαλο την Κόμο
AEK: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι του Champions League με αντίπαλο την Κόμο
Οι φίλοι της Ένωσης εξαφάνισαν μέσα σε λίγα λεπτά τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα στην Ιταλία στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League
Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των φίλων της ΑΕΚ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κόμο για το Champions League, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια για τους οπαδούς της Ένωσης εξαντλήθηκαν από την πρώτη φάση διάθεσης.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις από το αρχικό απόθεμα για το παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο «Giuseppe Sinigaglia Stadium», στις 22:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διάθεσής τους.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη που δείχνετε στην ομάδα μας. Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το λάβουν σε δεύτερο χρόνο, απευθείας από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας».
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις από το αρχικό απόθεμα για το παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο «Giuseppe Sinigaglia Stadium», στις 22:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διάθεσής τους.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη που δείχνετε στην ομάδα μας. Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το λάβουν σε δεύτερο χρόνο, απευθείας από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας».
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