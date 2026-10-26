Έρχεται τριήμερο σφοδρών καταιγίδων: Οι περιοχές που θα δεχτούν μέσα σε λίγες ώρες τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, δείτε χάρτες

Κρίσιμες οι πρωινές ώρες της Τετάρτης για τις μαθητικές παρελάσεις – Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να δεχθούν μέσα σε περίπου 65 έως 72 ώρες ποσότητες νερού που αντιστοιχούν στις μέσες βροχοπτώσεις ακόμη και τεσσάρων Οκτωβρίων