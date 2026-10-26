Έρχεται τριήμερο σφοδρών καταιγίδων: Οι περιοχές που θα δεχτούν μέσα σε λίγες ώρες τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, δείτε χάρτες
Έρχεται τριήμερο σφοδρών καταιγίδων: Οι περιοχές που θα δεχτούν μέσα σε λίγες ώρες τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, δείτε χάρτες
Κρίσιμες οι πρωινές ώρες της Τετάρτης για τις μαθητικές παρελάσεις – Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να δεχθούν μέσα σε περίπου 65 έως 72 ώρες ποσότητες νερού που αντιστοιχούν στις μέσες βροχοπτώσεις ακόμη και τεσσάρων Οκτωβρίων
Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής προβλέπονται σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας το επόμενο τριήμερο, από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των τριών αριθμητικών μοντέλων GFS, ECMWF και ICON-EU, ορισμένες περιοχές ενδέχεται να δεχθούν μέσα σε περίπου 65 έως 72 ώρες ποσότητες νερού που αντιστοιχούν στις μέσες βροχοπτώσεις δύο, τριών ή ακόμη και τεσσάρων Οκτωβρίων.
Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην Εύβοια και στα Δωδεκάνησα, ενώ σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς, της Μαγνησίας και της Αττικής.
Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και τα τρία προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια τμήματα του νησιού και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.
Τα εκτιμώμενα ύψη βροχής κυμαίνονται σε αρκετές περιοχές από 120 έως 200 χιλιοστά, ενώ τοπικά το GFS εμφανίζει μέγιστα που φτάνουν τα 240 χιλιοστά. Ανάλογα ισχυρό σήμα δίνουν και τα άλλα δύο μοντέλα, με διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή θέση και την ένταση των μεγαλύτερων βροχοπτώσεων.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτών των ποσοτήτων, η Χαλκίδα δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 35 χιλιοστά βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο. Εφόσον επιβεβαιωθούν ποσότητες 80 έως 150 χιλιοστών στην ευρύτερη περιοχή, θα πρόκειται για βροχή αντίστοιχη με περίπου 2 έως 4 μέσους Οκτωβρίους.
Στην κεντρική και ανατολική Εύβοια, με ενδεικτικό κλιματικό σημείο αναφοράς την Κύμη, όπου ο μέσος Οκτώβριος δίνει περίπου 95 χιλιοστά, ποσότητες 120 έως 200 χιλιοστών αντιστοιχούν σε περίπου 1 έως 2 μήνες. Εάν τοπικά σημειωθούν 240 χιλιοστά, η αναλογία αυξάνεται στους 2,5 μήνες.
Η δεύτερη περιοχή που εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένες συσσωρεύσεις βροχής είναι τα Δωδεκάνησα, με έμφαση στην Κω, στη Ρόδο και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.
Για την Κω, ενδεικτικές εκτιμήσεις 100 έως 180 χιλιοστών αντιστοιχούν σε περίπου 2 έως 3 μέσους Οκτωβρίους, δεδομένου ότι η κλιματική βροχόπτωση του συγκεκριμένου μήνα είναι περίπου 57 χιλιοστά.
Στη Ρόδο, ποσότητες 60 έως 120 χιλιοστών αντιστοιχούν περίπου σε έναν έως δύο μέσους Οκτωβρίους, με ενδεικτική κλιματική τιμή τα 64 χιλιοστά. Ωστόσο, ορισμένα προγνωστικά σενάρια εμφανίζουν τοπικά ακόμη μεγαλύτερα ύψη, που μπορεί να ξεπεράσουν τα 200 χιλιοστά στην ευρύτερη περιοχή.
Χρειάζεται πάντως ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία αυτών των μεγίστων, καθώς σημαντικό μέρος τους εντοπίζεται πάνω από τη θάλασσα και κοντά στα μικρασιατικά παράλια.
Αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στη Μαγνησία, τη Λάρισα στη Βοιωτία και σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς. Στην περιοχή του Βόλου, τα ενδεικτικά συνολικά ύψη βροχής κυμαίνονται από 40 έως 80 χιλιοστά.
Με δεδομένο ότι η μέση βροχόπτωση του Οκτωβρίου στον Βόλο είναι περίπου 58 χιλιοστά, οι αναμενόμενες ποσότητες αντιστοιχούν περίπου στο 70% έως 140% της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης.
Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην Εύβοια και στα Δωδεκάνησα, ενώ σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς, της Μαγνησίας και της Αττικής.
Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και τα τρία προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια τμήματα του νησιού και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.
Εύβοια: Το ισχυρότερο προγνωστικό σήμα
Τα εκτιμώμενα ύψη βροχής κυμαίνονται σε αρκετές περιοχές από 120 έως 200 χιλιοστά, ενώ τοπικά το GFS εμφανίζει μέγιστα που φτάνουν τα 240 χιλιοστά. Ανάλογα ισχυρό σήμα δίνουν και τα άλλα δύο μοντέλα, με διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή θέση και την ένταση των μεγαλύτερων βροχοπτώσεων.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτών των ποσοτήτων, η Χαλκίδα δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 35 χιλιοστά βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο. Εφόσον επιβεβαιωθούν ποσότητες 80 έως 150 χιλιοστών στην ευρύτερη περιοχή, θα πρόκειται για βροχή αντίστοιχη με περίπου 2 έως 4 μέσους Οκτωβρίους.
Στην κεντρική και ανατολική Εύβοια, με ενδεικτικό κλιματικό σημείο αναφοράς την Κύμη, όπου ο μέσος Οκτώβριος δίνει περίπου 95 χιλιοστά, ποσότητες 120 έως 200 χιλιοστών αντιστοιχούν σε περίπου 1 έως 2 μήνες. Εάν τοπικά σημειωθούν 240 χιλιοστά, η αναλογία αυξάνεται στους 2,5 μήνες.
Η δεύτερη περιοχή που εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένες συσσωρεύσεις βροχής είναι τα Δωδεκάνησα, με έμφαση στην Κω, στη Ρόδο και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.
Δωδεκάνησα: Μεγάλος όγκος νερού στην περιοχή Κω και Ρόδου
Για την Κω, ενδεικτικές εκτιμήσεις 100 έως 180 χιλιοστών αντιστοιχούν σε περίπου 2 έως 3 μέσους Οκτωβρίους, δεδομένου ότι η κλιματική βροχόπτωση του συγκεκριμένου μήνα είναι περίπου 57 χιλιοστά.
Στη Ρόδο, ποσότητες 60 έως 120 χιλιοστών αντιστοιχούν περίπου σε έναν έως δύο μέσους Οκτωβρίους, με ενδεικτική κλιματική τιμή τα 64 χιλιοστά. Ωστόσο, ορισμένα προγνωστικά σενάρια εμφανίζουν τοπικά ακόμη μεγαλύτερα ύψη, που μπορεί να ξεπεράσουν τα 200 χιλιοστά στην ευρύτερη περιοχή.
Χρειάζεται πάντως ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία αυτών των μεγίστων, καθώς σημαντικό μέρος τους εντοπίζεται πάνω από τη θάλασσα και κοντά στα μικρασιατικά παράλια.
Αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στη Μαγνησία, τη Λάρισα στη Βοιωτία και σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς. Στην περιοχή του Βόλου, τα ενδεικτικά συνολικά ύψη βροχής κυμαίνονται από 40 έως 80 χιλιοστά.
Μαγνησία και ανατολική Στερεά
Με δεδομένο ότι η μέση βροχόπτωση του Οκτωβρίου στον Βόλο είναι περίπου 58 χιλιοστά, οι αναμενόμενες ποσότητες αντιστοιχούν περίπου στο 70% έως 140% της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Αττική, καθώς τα τρία προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις ποσότητες και τη χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων.
Τι προβλέπεται ειδικά για την Αττική
Με βάση τους συγκεκριμένους χάρτες, το μεγαλύτερο βάρος των φαινομένων φαίνεται να μετατοπίζεται προς τα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού, του Καπανδριτίου, του Μαραθώνα και της βορειοανατολικής Αττικής.
Στις περιοχές αυτές ορισμένα προγνωστικά σενάρια εμφανίζουν συσσωρεύσεις 40 έως 80 χιλιοστών, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά μεγαλύτερες ποσότητες εφόσον επιβεβαιωθούν τα πιο υγρά σενάρια.
Για το λεκανοπέδιο της Αθήνας, η αβεβαιότητα είναι μεγαλύτερη. Το GFS εμφανίζεται γενικά πιο συγκρατημένο, με ποσότητες της τάξης των 10 έως 30 χιλιοστών σε αρκετές περιοχές. Αντίθετα, το ECMWF και το ICON-EU δίνουν κατά τόπους υψηλότερα ύψη, που ενδέχεται να φτάσουν τα 40 έως 60 χιλιοστά και σε ορισμένες περιοχές ακόμη περισσότερο.
Στα δυτικά και νοτιοδυτικά τμήματα της Αττικής το προγνωστικό σήμα είναι γενικά ασθενέστερο, χωρίς αυτό να αποκλείει πρόσκαιρες έντονες βροχοπτώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση βροχόπτωση του Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας είναι περίπου 38 έως 40 χιλιοστά, ενώ στα Σπάτα περίπου 42 χιλιοστά.
Αυτό σημαίνει ότι εάν στο λεκανοπέδιο σημειωθούν 40 έως 60 χιλιοστά μέσα στο τριήμερο, θα έχει πέσει ποσότητα αντίστοιχη με περίπου έναν έως ενάμιση μέσο Οκτώβριο. Στα βόρεια και ανατολικά προάστια, εφόσον καταγραφούν 80 χιλιοστά, η ποσότητα αυτή θα πλησιάζει τη βροχή δύο μέσων Οκτωβρίων, χρησιμοποιώντας ως ενδεικτική βάση τις κλιματικές τιμές της ευρύτερης Αθήνας.
Ωστόσο, η σύγκριση δεν πρέπει να γενικεύεται σε ολόκληρο τον νομό, καθώς οι κλιματικές βροχοπτώσεις διαφοροποιούνται σημαντικά από περιοχή σε περιοχή και επηρεάζονται από το ανάγλυφο.
Το σημαντικότερο για την Αττική είναι ότι ακόμη και ποσότητες μικρότερες από εκείνες που προβλέπονται για την Εύβοια μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα, εφόσον εκδηλωθούν με μεγάλη ραγδαιότητα και σε περιοχές με αυξημένη αστική απορροή, περιορισμένη αποστράγγιση και επιβαρυμένα ρέματα.
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Στην Εύβοια και στις Σποράδες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στη Μαγνησία και στη Λάρισα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Στη Φθιώτιδα και στη Βοιωτία οι έντονες βροχοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη θα είναι η κατάσταση στα Δωδεκάνησα, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση έως αργά το βράδυ. Στην Αττική αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων από τις βραδινές ώρες.
Οι κρίσιμες ώρες της κακοκαιρίας
Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Στην Εύβοια και στις Σποράδες οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται από το βράδυ. Στη Μαγνησία και στη Λάρισα τα έντονα φαινόμενα θα επανέλθουν επίσης τις βραδινές ώρες. Στη Φθιώτιδα και στη Βοιωτία προβλέπεται νέα έξαρση από αργά το βράδυ, ενώ στα Δωδεκάνησα οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το μεσημέρι. Στην Αττική τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρωινές ώρες.
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Η ημέρα της εθνικής επετείου εμφανίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη για αρκετές περιοχές της χώρας. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τη Μαγνησία και τη Λάρισα, όπου τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα, καθώς και για την Εύβοια και τις Σποράδες έως αργά το βράδυ. Στο ίδιο επίπεδο προειδοποίησης βρίσκονται και τα Δωδεκάνησα. Στη Φθιώτιδα και στη Βοιωτία οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάζουν εξάρσεις κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.
Για την Αττική διακρίνονται δύο ακόμη κρίσιμα χρονικά διαστήματα. Το πρώτο ξεκινά το βράδυ της Δευτέρας και διαρκεί έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.
Ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική και στις παρελάσεις
Το δεύτερο εντοπίζεται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Αυτό σημαίνει ότι οι πρωινές ώρες της εθνικής επετείου, κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι μαθητικές παρελάσεις, συμπίπτουν με χρονικό διάστημα αυξημένης πιθανότητας έντονων φαινομένων.
Επομένως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη ραγδαιότητα. Η ακριβής ένταση και η χωρική κατανομή των καταιγίδων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το ενδεχόμενο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων.
Η εξέλιξη της κακοκαιρίας απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, καθώς ακόμη και μικρές μετατοπίσεις των ζωνών έντονης βροχόπτωσης μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις ποσότητες νερού που θα δεχθεί κάθε περιοχή.
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