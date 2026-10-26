Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές
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Δήμητρα Κούστα Γιορτή Άννα Βίσση Μαρακές Μαρόκο

Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές

Στο Μαρόκο βρίσκεται και η Άννα Βίσση μαζί με την αδερφή της, Νίκη

Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές
Ιωάννα Μαρίνου
153 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Μαρακές βρίσκεται η Δήμητρα Κούστα, επιλέγοντας να γιορτάσει στην πόλη του Μαρόκο την ονομαστική της εορτή.

Μαζί της βρίσκεται η φίλη και κουμπάρα της, Άννα Βίσση, η οποία έκανε αρχικά γνωστή την είδηση για το ταξίδι της με μία ανάρτηση στο Instagram.

Το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, Γιάννης Στασινόπουλος, ο οποίος βρέθηκε και εκείνος στο Μαρακές, έκανε μερικά stories, δείχνοντας το δείπνο που διοργάνωσε η Δήμητρα Κούστα, ενώ παράλληλα της ευχήθηκε για την ονομαστική της εορτή, για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. «Από το Μαρακές με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική γιορτή Δήμητρα Κούστα» έγραψε ο ίδιος.

Για την περίσταση, η Δήμητρα Κούστα επέλεξε ένα πολύχρωμο τοπ με κεντήματα και λαμπερές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με μαύρη maxi φούστα.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές
Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές
Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση έκανε ένα story από το Μαρακές, με την τραγουδίστρια να ποζάρει χαμογελαστή σε εξωτερικό χώρο μαζί με την αδερφή της, Νίκη.

Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές
Ιωάννα Μαρίνου
153 ΣΧΟΛΙΑ

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