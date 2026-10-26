Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές

ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, Γιάννης Στασινόπουλος, ο οποίος βρέθηκε και εκείνος στο Μαρακές, έκανε μερικά stories, δείχνοντας το δείπνο που διοργάνωσε η Δήμητρα Κούστα, ενώ παράλληλα της ευχήθηκε για την ονομαστική της εορτή, για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. «Από το Μαρακές με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική γιορτή Δήμητρα Κούστα» έγραψε ο ίδιος.

Δήμητρα Κούστα