Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές
Η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο Μαρακές
Στο Μαρόκο βρίσκεται και η Άννα Βίσση μαζί με την αδερφή της, Νίκη
Στο Μαρακές βρίσκεται η Δήμητρα Κούστα, επιλέγοντας να γιορτάσει στην πόλη του Μαρόκο την ονομαστική της εορτή.
Μαζί της βρίσκεται η φίλη και κουμπάρα της, Άννα Βίσση, η οποία έκανε αρχικά γνωστή την είδηση για το ταξίδι της με μία ανάρτηση στο Instagram.
Το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, Γιάννης Στασινόπουλος, ο οποίος βρέθηκε και εκείνος στο Μαρακές, έκανε μερικά stories, δείχνοντας το δείπνο που διοργάνωσε η Δήμητρα Κούστα, ενώ παράλληλα της ευχήθηκε για την ονομαστική της εορτή, για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. «Από το Μαρακές με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική γιορτή Δήμητρα Κούστα» έγραψε ο ίδιος.
Για την περίσταση, η Δήμητρα Κούστα επέλεξε ένα πολύχρωμο τοπ με κεντήματα και λαμπερές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με μαύρη maxi φούστα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Λίγες ώρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση έκανε ένα story από το Μαρακές, με την τραγουδίστρια να ποζάρει χαμογελαστή σε εξωτερικό χώρο μαζί με την αδερφή της, Νίκη.
Μαζί της βρίσκεται η φίλη και κουμπάρα της, Άννα Βίσση, η οποία έκανε αρχικά γνωστή την είδηση για το ταξίδι της με μία ανάρτηση στο Instagram.
Το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, Γιάννης Στασινόπουλος, ο οποίος βρέθηκε και εκείνος στο Μαρακές, έκανε μερικά stories, δείχνοντας το δείπνο που διοργάνωσε η Δήμητρα Κούστα, ενώ παράλληλα της ευχήθηκε για την ονομαστική της εορτή, για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. «Από το Μαρακές με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική γιορτή Δήμητρα Κούστα» έγραψε ο ίδιος.
Για την περίσταση, η Δήμητρα Κούστα επέλεξε ένα πολύχρωμο τοπ με κεντήματα και λαμπερές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με μαύρη maxi φούστα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Λίγες ώρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση έκανε ένα story από το Μαρακές, με την τραγουδίστρια να ποζάρει χαμογελαστή σε εξωτερικό χώρο μαζί με την αδερφή της, Νίκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα