EOK: Βρούτσης και Παπανικολάου συμφώνησαν για τη διεξαγωγή εκλογών, βίντεο
EOK: Βρούτσης και Παπανικολάου συμφώνησαν για τη διεξαγωγή εκλογών, βίντεο
Εκλογές σύστησε ο υφυπουργός Αθλητισμού στο ΔΣ της ΕΟΚ το ταχύτερο δυνατό, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, με το ενδεχόμενο εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης να βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συναντήθηκε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στο άθλημα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός τάχθηκε υπέρ της προσφυγής στις κάλπες το συντομότερο δυνατό, επισημαίνοντας πως η επόμενη ημέρα της ΕΟΚ χρειάζεται μια διοίκηση με ξεκάθαρη εντολή από τα σωματεία. Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή προσώπων και η ανακατανομή αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό της υπάρχουσας διοίκησης δεν αρκούν από μόνες τους για να αποκαταστήσουν το κλίμα εμπιστοσύνης.
Ο Βρούτσης δήλωσε: «Κάλεσα σήμερα εκτάκτως τον νέο πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπάσκετ. Τους είπα πως η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίστανται απλώς με αλλαγή ρόλων και ανακατανομή εντός της ίδιας διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως ως οφείλω ξεκάθαρο τον δρόμο των εκλογών, το ταχύτερον δυνατόν, άμεσα αν γίνεται. Σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται, και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα καθαρή εντολή των σωματείων.
Ο δρόμος των εκλογών δεν αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία και μόνο σε αυτή, παραμένουν σε αναστολή. Εξαιρούνται οι δαπάνες, όπως πχ εκείνες της μισθοδοσίας. Τα σωματεία του μπάσκετ, θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται κανονικά. Όλοι μαζί, η Πολιτεία, η Ομοσπονδία, οι προπονητές και οι αθλητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή».
Από την πλευρά του, ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου, εμφανίστηκε σύμφωνος με την ανάγκη διεξαγωγής εκλογών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο, για την κάθαρση στο μπάσκετ. Τα μέτρα που θα πάρουμε όπως έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό είναι να προχωρήσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, με το παρόν ΔΣ ως μεταβατική κατάσταση για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων. Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι κάτι που έχει ανάγκη ο αθλητισμός, προτείνοντας στο υπουργείο έναν καταστατικό χάρτη διενέργειας των εκλογών της ΕΟΚ».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός τάχθηκε υπέρ της προσφυγής στις κάλπες το συντομότερο δυνατό, επισημαίνοντας πως η επόμενη ημέρα της ΕΟΚ χρειάζεται μια διοίκηση με ξεκάθαρη εντολή από τα σωματεία. Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή προσώπων και η ανακατανομή αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό της υπάρχουσας διοίκησης δεν αρκούν από μόνες τους για να αποκαταστήσουν το κλίμα εμπιστοσύνης.
Ο Βρούτσης δήλωσε: «Κάλεσα σήμερα εκτάκτως τον νέο πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπάσκετ. Τους είπα πως η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίστανται απλώς με αλλαγή ρόλων και ανακατανομή εντός της ίδιας διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως ως οφείλω ξεκάθαρο τον δρόμο των εκλογών, το ταχύτερον δυνατόν, άμεσα αν γίνεται. Σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται, και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα καθαρή εντολή των σωματείων.
Ο δρόμος των εκλογών δεν αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία και μόνο σε αυτή, παραμένουν σε αναστολή. Εξαιρούνται οι δαπάνες, όπως πχ εκείνες της μισθοδοσίας. Τα σωματεία του μπάσκετ, θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται κανονικά. Όλοι μαζί, η Πολιτεία, η Ομοσπονδία, οι προπονητές και οι αθλητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή».
Από την πλευρά του, ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου, εμφανίστηκε σύμφωνος με την ανάγκη διεξαγωγής εκλογών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο, για την κάθαρση στο μπάσκετ. Τα μέτρα που θα πάρουμε όπως έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό είναι να προχωρήσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, με το παρόν ΔΣ ως μεταβατική κατάσταση για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων. Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι κάτι που έχει ανάγκη ο αθλητισμός, προτείνοντας στο υπουργείο έναν καταστατικό χάρτη διενέργειας των εκλογών της ΕΟΚ».
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