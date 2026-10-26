Γεωργιάδης: Ο Γιαννακόπουλος του Χωριάτικου καταδικάστηκε για trafficking επί Σαμαρά, και αποφυλακίστηκε με εγκύκλιο του νόμου Παρασκευόπουλου για μείωση ποινών
Γεωργιάδης: Ο Γιαννακόπουλος του Χωριάτικου καταδικάστηκε για trafficking επί Σαμαρά, και αποφυλακίστηκε με εγκύκλιο του νόμου Παρασκευόπουλου για μείωση ποινών
«Θα μας κάνει υποδείξεις ο Τσίπρας...» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση για τις υποθέσεις διαφθοράς που αποκαλύπτονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ιδιοκτήτης των φούρνων Χωριάτικο, Άγγελος Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε για trafficking επί Σαμάρα και βγήκε εκτός φυλακής μετά από εγκύκλιο του νόμου Παρασκευόπουλου που μείωνε ποινές.
«Επί του Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ούτε φοροφυγάδες ούτε κυκλώματα ούτε λαθρεμπόρια, ήταν η κοινωνία των αγγέλων επί Αλέξη. Τα πιστεύει κανείς αυτά;» είπε αρχικά ο αντιπρόεδρος της ΝΔ μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.
Όπως συμπλήρωσε «ο κύριος που συνελήφθη με το Χωριάτικό είχε καταδικαστεί για trafficking επί Σαμαρά και τελικά δεν φυλακίστηκε επί Τσιπρα γιατί τότε βγήκε μια εγκύκλιος βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου και μειώθηκαν οι ποινές, και βγήκε. Θα μας κάνει υποδείξεις ο Τσίπρας...».
Στο πλαίσιο αυτό ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε «από τη μια μας κατηγορούν ως την κυβέρνηση της διαφθοράς και από την άλλη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επί της κυβερνήσεως διαφθοράς εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο όλα κυκλώματα που κλέβανε το κράτος. Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν και μπήκαν και καθαρίζουν το χώρο του μπάσκετ, και θα κατηγορηθεί για τον Λιόλιο ο Μητσοτάκης;»
Όσον αφορά την εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Καραμανλή στην οποία έδωσε το παρών ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Γεωργιάδης είπε «δεν την αξιολογώ ως κοινή αλλά πράγματα είπαν, άλλο ύφος, δεν ήταν καθόλου κοινή. Δεν ήταν στην ίδια γραμμή αν δείτε την ομιλία του Κ. Καραμανλή είπε αυτά που λέει πάντα. Τις ανησυχίες που εκφράζει πάντα».
«Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο, δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Η Τουρκία στην αρχή είπε ότι «πρέπει να ζητήσετε την άδειά μας» και τώρα έχει καταλήξει ότι «πρέπει να μας ενημερώσετε». Θέση για το καλώδιο έχει αλλάξει η Τουρκία δεν έχει αλλάξει η Ελλάδα. Είναι τελείως προφανές ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε καμία άδεια από την Τουρκία και δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Επί του Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ούτε φοροφυγάδες ούτε κυκλώματα ούτε λαθρεμπόρια, ήταν η κοινωνία των αγγέλων επί Αλέξη. Τα πιστεύει κανείς αυτά;» είπε αρχικά ο αντιπρόεδρος της ΝΔ μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.
Όπως συμπλήρωσε «ο κύριος που συνελήφθη με το Χωριάτικό είχε καταδικαστεί για trafficking επί Σαμαρά και τελικά δεν φυλακίστηκε επί Τσιπρα γιατί τότε βγήκε μια εγκύκλιος βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου και μειώθηκαν οι ποινές, και βγήκε. Θα μας κάνει υποδείξεις ο Τσίπρας...».
Στο πλαίσιο αυτό ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε «από τη μια μας κατηγορούν ως την κυβέρνηση της διαφθοράς και από την άλλη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επί της κυβερνήσεως διαφθοράς εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο όλα κυκλώματα που κλέβανε το κράτος. Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν και μπήκαν και καθαρίζουν το χώρο του μπάσκετ, και θα κατηγορηθεί για τον Λιόλιο ο Μητσοτάκης;»
Όσον αφορά την εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Καραμανλή στην οποία έδωσε το παρών ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Γεωργιάδης είπε «δεν την αξιολογώ ως κοινή αλλά πράγματα είπαν, άλλο ύφος, δεν ήταν καθόλου κοινή. Δεν ήταν στην ίδια γραμμή αν δείτε την ομιλία του Κ. Καραμανλή είπε αυτά που λέει πάντα. Τις ανησυχίες που εκφράζει πάντα».
«Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο, δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Η Τουρκία στην αρχή είπε ότι «πρέπει να ζητήσετε την άδειά μας» και τώρα έχει καταλήξει ότι «πρέπει να μας ενημερώσετε». Θέση για το καλώδιο έχει αλλάξει η Τουρκία δεν έχει αλλάξει η Ελλάδα. Είναι τελείως προφανές ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε καμία άδεια από την Τουρκία και δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
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