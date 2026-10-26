Ομπράντοβιτς για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο: «Να είμαστε σταθεροί και επιθετικοί»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραχώρησε δηλώσεις με αφορμή το ερχόμενο παιχνίδι των «πρασίνων» στην ΕuroLeague με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) - Φρανσίσκο: «Έχουμε αρκετό ταλέντο στην ομάδα»





Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Telekom Center το βράδυ της Τρίτης (27/10, 21:15) και ο







Για τους τραυματίες είπε: «Όλοι είναι διαθέσιμοι να προπονηθούν, προπονήθηκαν ήδη, μόνο ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός».



Για την πολιτική αλλαγή που έφεραν οι νέοι στη Σερβία ισχυρίστηκε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση. Έχω εκφραστεί πριν από δύο χρόνια, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και εύχομαι στους νέους τα καλύτερα και να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι».







Από πλευράς παικτών ο



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Εμείς θέλουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια στην έδρα μας για να ικανοποιήσουμε και τον κόσμο μας, ο οποίος στα τελευταία δύο ματς, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ήταν εκεί να μας στηρίξει.



Ούτε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά και ούτε με την Μπασκόνια, μπορέσαμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε αύριο απέναντι στην Αρμάνι.



Προφανώς όσα είχα ακούσει για τον κόουτς Ομπράντοβιτς. Τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα από όσα περίμενα και ότι κάνει ξέρει πάντα γιατί το κάνει και είναι εντυπωσιακό.



Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της ΕuroLeague Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Telekom Center το βράδυ της Τρίτης (27/10, 21:15) και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας πως η ιταλική ομάδα διαθέτει ποιότητα.Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε: «Είναι μία ομάδα με πολλή ποιότητα. Πρέπει να σεβαστούμε τον εαυτό μας και αυτούς. Χρειάζεται σταθερότητα για 40 λεπτά. Έχουν πολλή ποιότητα στην ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και να επιστρέψουμε στην επιθετικότητα που είναι απαραίτητη για τη EuroLeague».Για τους τραυματίες είπε: «Όλοι είναι διαθέσιμοι να προπονηθούν, προπονήθηκαν ήδη, μόνο ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός».Για την πολιτική αλλαγή που έφεραν οι νέοι στη Σερβία ισχυρίστηκε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση. Έχω εκφραστεί πριν από δύο χρόνια, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και εύχομαι στους νέους τα καλύτερα και να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι».Από πλευράς παικτών ο Σιλβέν Φρανσίσκο υποστήριξε: «Το αυριανό παιχνίδι είναι σημαντικό για την Αρμάνι, αλλά και για μας, καθώς στα τελευταία δύο παιχνίδια δεν έχουμε παίξει το μπάσκετ που μπορούμε.Είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε στην έδρα μας, όχι μόνο η Αρμάνι, αλλά και οποιαδήποτε ομάδα έρχεται να παίξει εδώ, έχει μεγάλο κίνητρο να μας κερδίσει.Εμείς θέλουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια στην έδρα μας για να ικανοποιήσουμε και τον κόσμο μας, ο οποίος στα τελευταία δύο ματς, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ήταν εκεί να μας στηρίξει.Ούτε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά και ούτε με την Μπασκόνια, μπορέσαμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε αύριο απέναντι στην Αρμάνι.Προφανώς όσα είχα ακούσει για τον κόουτς Ομπράντοβιτς. Τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα από όσα περίμενα και ότι κάνει ξέρει πάντα γιατί το κάνει και είναι εντυπωσιακό.

Ο Ναν για το διάστημα που βρίσκεται και πάλι μαζί μας και κάνει κανονικά προπόνηση είναι πολύ καλός. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ακόμα ανάσες.



Όλοι οι καλοί παίκτες χωράνε, έχουμε πολύ ταλέντο και ξέρουμε ότι για να προχωρήσεις μπροστά πρέπει να έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ σε ρυθμό παικτών».