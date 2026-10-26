Γερμανία: Κρουαζιερόπλοιο με 3.350 επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τον άνεμο και συγκρούστηκε με δύο κοντέινερ
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Γερμανία: Κρουαζιερόπλοιο με 3.350 επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τον άνεμο και συγκρούστηκε με δύο κοντέινερ

Ισχυρή ριπή ανέμου προκάλεσε το ατύχημα στο λιμάνι του Μπρεμερχάφεν – Σοβαρές ζημιές στα πλοία, ακυρώθηκε η κρουαζιέρα προς τα Κανάρια Νησιά

Γερμανία: Κρουαζιερόπλοιο με 3.350 επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τον άνεμο και συγκρούστηκε με δύο κοντέινερ
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Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Μπρεμερχάφεν, στη Γερμανία, όταν το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3, με 3.350 επιβάτες και μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας τη Δευτέρα, αιτία του ατυχήματος ήταν μια ισχυρή ριπή ανέμου, η οποία παρέσυρε το κρουαζιερόπλοιο την ώρα που αναχωρούσε από το λιμάνι με τη βοήθεια ρυμουλκών.

Το πλοίο της TUI Cruises, το οποίο ήταν σχεδόν πλήρες, επρόκειτο να ξεκινήσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία αναχώρησης, παρασύρθηκε από τον άνεμο προς δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που βρίσκονταν δεμένα στην προβλήτα του λιμανιού.

Ακολούθησαν οι συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές ζημιές στο ένα φορτηγό πλοίο και σοβαρές στο δεύτερο, καθώς και στο ίδιο το κρουαζιερόπλοιο.

Mein Schiff 3 Collision in Bremerhaven


Άνοιξε ρήγμα μήκους πολλών μέτρων στο φορτηγό πλοίο

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην αριστερή πλευρά του μεγαλύτερου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

«Από τη σύγκρουση, η αριστερή πλευρά του μεγάλου φορτηγού πλοίου σχίστηκε σε μήκος αρκετών μέτρων, ενώ παραμορφώθηκαν και οι οδηγοί συγκράτησης των εμπορευματοκιβωτίων», ανέφεραν οι αρχές.

Κλείσιμο
Οι ζημιές και στα τρία πλοία εντοπίζονται αρκετά μέτρα πάνω από την ίσαλο γραμμή, γεγονός που απέτρεψε την εισροή υδάτων.

Γερμανία: Κρουαζιερόπλοιο με 3.350 επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τον άνεμο και συγκρούστηκε με δύο κοντέινερ


Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματίες.

Μετά το ατύχημα, το Mein Schiff 3 επέστρεψε στον επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας, ενώ οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση απόπλου και στα τρία εμπλεκόμενα πλοία.

Βίντεο δείχνει τα ρυμουλκά να προσπαθούν μάταια να αποτρέψουν τη σύγκρουση

Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, το οποίο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του ατυχήματος.

Στα πλάνα διακρίνεται το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο να επιχειρεί να απομακρυνθεί από το λιμάνι, συνοδευόμενο από ρυμουλκά, ενώ στη θάλασσα επικρατεί έντονος κυματισμός.



Τα ρυμουλκά προσπαθούν ανεπιτυχώς να επαναφέρουν το Mein Schiff 3 στη σωστή πορεία, καθώς η απόστασή του από ένα φορτηγό πλοίο που βρίσκεται δεμένο στην προβλήτα μειώνεται συνεχώς.

Λίγες στιγμές αργότερα, το κρουαζιερόπλοιο συγκρούεται με τη δεξιά πλευρά του σε ένα από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η εικόνα από το βίντεο τρεμοπαίζει, ενώ ακούγεται μια γυναίκα να σχολιάζει: «Νομίζω ότι αυτό ήταν, πάει το ταξίδι». Στα πλάνα που ακολουθούν, διακρίνονται επίσης συντρίμμια και σοβαρά κατεστραμμένες σωσίβιες λέμβοι.

Ακυρώθηκε η κρουαζιέρα – Στο πλοίο βρίσκονταν 2.428 επιβάτες

Η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του κρουαζιερόπλοιου ακυρώθηκε, καθώς οι ζημιές απαιτούν άμεσες εργασίες επισκευής σε ναυπηγείο.

«Οι ζημιές που διαπιστώθηκαν καθιστούν αναγκαίες βραχυπρόθεσμες εργασίες επισκευής σε ναυπηγείο», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Τη στιγμή του ατυχήματος επέβαιναν στο πλοίο 2.428 επιβάτες και 922 μέλη πληρώματος, συνολικά 3.350 άνθρωποι. Όλοι μπόρεσαν αρχικά να παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο, παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη.
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