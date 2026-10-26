Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος ξεσπά για το παιχνίδι στη δικογραφία του μπάσκετ Διών Κυπαρίσσιας- Προμηθέας 2014: Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ προπονητής 1,5 ώρα πριν το τζάμπολ
Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος ξεσπά για το παιχνίδι στη δικογραφία του μπάσκετ Διών Κυπαρίσσιας- Προμηθέας 2014: Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ προπονητής 1,5 ώρα πριν το τζάμπολ
Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος που ήταν προπονητής του Δίων στη σειρά του 2023, είχε τιμωρηθεί για 3 μήνες - «Κανείς δεν θα φέρει πίσω το αποτέλεσμα ούτε τα χρήματα που έχασα»
Για ένα από τα 49 παιχνίδια που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ μίλησε στην ΕΡΤ ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής Γιώργος Διαμαντόπουλος.
Ο κ. Διαμαντόπουλος ήταν προπονητής στην ομάδα Διών Κυπαρισσίας όταν το 2023 αγωνίστηκε κόντρα στη θυγατρική του Προμηθέα (Προμηθέας 2014) στη σειρά των πλέι άουτ του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής.
«Όπως διάβασα στη δικογραφία ο κ. Μαυραγάνης είχε πει τότε ότι πρέπει οπωσδήποτε να χάσει ο Δίων. Εκτός του ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι υπήρχαν περίεργα σφυρίγματα, κάναμε το 2-1 στη σειρά και χρειαζόμασταν μια νίκη. Μεσοβδόμαδα παίζαμε στην Πάτρα και στο εν λόγω παιχνίδι ο Προμηθέας κατέβασε παίχτες από την Α1 όπως τον Τανούλη. Αυτοί ισχυριζόντουσαν ότι μπορούσαν να το κάνουν λόγω της θυγατρικής τους σχέσης» είπε αρχικά στην ΕΡΤ.
«Στο δεύτερο ημίχρονο απέβαλαν εμένα με 2 τεχνικές ποινές καθώς και άλλον ένα παίχτη μου. Μετά στο φύλο αγώνα έγραψαν ότι μπορούσαν να βγάλουν από το κεφάλι για να τιμωρηθούμε» συνέχισε ο κ. Διαμαντόπουλος.
Όταν ήρθε, δε, η ώρα για το επόμενο παιχνίδι της σειράς ο κ. Διαμαντόπουλος περιέγραψε ότι «ήταν 5 το απόγευμα. Εμείς μαζευόμασταν μια ώρα και 15 λεπτά πριν. Μιάμιση ώρα πριν το τζάμπολ με ειδοποιούν ότι ήρθε φαξ από την ΕΟΚ που με τιμωρούσαν για 3 μήνες όπως και έναν πολύ καλό παίχτη της ομάδας. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ να τιμωρείται προπονητής 1,5 ώρα πριν το παιχνίδι».
Όπως περιέγραψε «κάλεσαν ξανά σε απολογία για όσα είπα τότε στις κάμερες αλλά επειδή δεν ήθελα να το τραβήξω παραπάνω, αναγκάστηκα να κάνω πίσω για να μην υπάρξει κάτι περισσότερο».
«Αισθάνομαι δικαιωμένος αλλά κανείς δεν θα φέρει πίσω το αποτέλεσμα ούτε τα χρήματα που έχασα» κατέληξε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος.
Ο κ. Διαμαντόπουλος ήταν προπονητής στην ομάδα Διών Κυπαρισσίας όταν το 2023 αγωνίστηκε κόντρα στη θυγατρική του Προμηθέα (Προμηθέας 2014) στη σειρά των πλέι άουτ του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής.
«Όπως διάβασα στη δικογραφία ο κ. Μαυραγάνης είχε πει τότε ότι πρέπει οπωσδήποτε να χάσει ο Δίων. Εκτός του ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι υπήρχαν περίεργα σφυρίγματα, κάναμε το 2-1 στη σειρά και χρειαζόμασταν μια νίκη. Μεσοβδόμαδα παίζαμε στην Πάτρα και στο εν λόγω παιχνίδι ο Προμηθέας κατέβασε παίχτες από την Α1 όπως τον Τανούλη. Αυτοί ισχυριζόντουσαν ότι μπορούσαν να το κάνουν λόγω της θυγατρικής τους σχέσης» είπε αρχικά στην ΕΡΤ.
«Στο δεύτερο ημίχρονο απέβαλαν εμένα με 2 τεχνικές ποινές καθώς και άλλον ένα παίχτη μου. Μετά στο φύλο αγώνα έγραψαν ότι μπορούσαν να βγάλουν από το κεφάλι για να τιμωρηθούμε» συνέχισε ο κ. Διαμαντόπουλος.
Όταν ήρθε, δε, η ώρα για το επόμενο παιχνίδι της σειράς ο κ. Διαμαντόπουλος περιέγραψε ότι «ήταν 5 το απόγευμα. Εμείς μαζευόμασταν μια ώρα και 15 λεπτά πριν. Μιάμιση ώρα πριν το τζάμπολ με ειδοποιούν ότι ήρθε φαξ από την ΕΟΚ που με τιμωρούσαν για 3 μήνες όπως και έναν πολύ καλό παίχτη της ομάδας. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ να τιμωρείται προπονητής 1,5 ώρα πριν το παιχνίδι».
Όπως περιέγραψε «κάλεσαν ξανά σε απολογία για όσα είπα τότε στις κάμερες αλλά επειδή δεν ήθελα να το τραβήξω παραπάνω, αναγκάστηκα να κάνω πίσω για να μην υπάρξει κάτι περισσότερο».
«Αισθάνομαι δικαιωμένος αλλά κανείς δεν θα φέρει πίσω το αποτέλεσμα ούτε τα χρήματα που έχασα» κατέληξε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα