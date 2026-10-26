Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος ξεσπά για το παιχνίδι στη δικογραφία του μπάσκετ Διών Κυπαρίσσιας- Προμηθέας 2014: Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ προπονητής 1,5 ώρα πριν το τζάμπολ

Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος που ήταν προπονητής του Δίων στη σειρά του 2023, είχε τιμωρηθεί για 3 μήνες - «Κ ανείς δεν θα φέρει πίσω το αποτέλεσμα ούτε τα χρήματα που έχασα»