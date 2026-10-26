Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Αταμάν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Ο Παναθηναϊκός θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες», βίντεο
Αταμάν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Ο Παναθηναϊκός θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες», βίντεο
Ο πρώην προπονητής των «πρασίνων» δήλωσε σοκαρισμένος αναφορικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις
Τη δική του τοποθέτηση για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο ελληνικό μπάσκετ έκανε ο Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις του στον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, Γιώργο Σπανουδάκη.
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε την έκπληξη και τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις, τονίζοντας, ωστόσο, πως δεν επιθυμεί να πάρει θέση για μια υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη δικαιοσύνη.
Ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, ανέφερε πως παρακολουθεί με σοκ όσα διαδραματίζονται, επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις από την ουσία της υπόθεσης, καθώς θεωρεί πως δεν θα ήταν σωστό να εκφράσει δημόσια άποψη όσο η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν: «Γεια σας, βρίσκομαι στην Αθήνα και παρακολουθώ σοκαρισμένος όλες τις εξελίξεις, αλλά λυπάμαι, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να εκφράσω άποψη για ένα ζήτημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να στείλω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού και στους πραγματικούς φίλους του αθλητισμού».
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε την έκπληξη και τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις, τονίζοντας, ωστόσο, πως δεν επιθυμεί να πάρει θέση για μια υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη δικαιοσύνη.
Ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, ανέφερε πως παρακολουθεί με σοκ όσα διαδραματίζονται, επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις από την ουσία της υπόθεσης, καθώς θεωρεί πως δεν θα ήταν σωστό να εκφράσει δημόσια άποψη όσο η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν: «Γεια σας, βρίσκομαι στην Αθήνα και παρακολουθώ σοκαρισμένος όλες τις εξελίξεις, αλλά λυπάμαι, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να εκφράσω άποψη για ένα ζήτημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να στείλω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού και στους πραγματικούς φίλους του αθλητισμού».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα