Αταμάν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Ο Παναθηναϊκός θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες», βίντεο

Ο πρώην προπονητής των «πρασίνων» δήλωσε σοκαρισμένος αναφορικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις