Κόμο: Επιβράβευσε τον Δουβίκα με νέο συμβόλαιο, βίντεο
Κόμο: Επιβράβευσε τον Δουβίκα με νέο συμβόλαιο, βίντεο
Ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Έλληνα επιθετικό έως το 2030 - Η νέα συμφωνία θα αυξήσει τις ετήσιες αποδοχές του ταλαντούχου φορ στα τρία εκατομμύρια ευρώ
Ο Τάσος Δουβίκας διανύει μια περίοδο που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην καριέρα του. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει βρει τον ρυθμό του στην Κόμο, εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας και ανταποδίδει την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει ο Ισπανός τεχνικός με γκολ και εξαιρετικές εμφανίσεις.
Η τελευταία του παράσταση απέναντι στη Σασουόλο ήταν ενδεικτική της αγωνιστικής του κατάστασης. Ο 27χρονος φορ ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο, σκόραρε στο 49ο και στο 60ό λεπτό και υπέγραψε τη νίκη της Κόμο με 2-0, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της Serie A.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την πρόοδο του Έλληνα επιθετικού. Μετά τα δύο τέρματα απέναντι στη Σασουόλο, έφτασε τα οκτώ γκολ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτά, τα πέντε έχουν σημειωθεί στη Serie A και τα τρία στο Champions League, όπου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και σε ιστορικό επίπεδο.
Η εξαιρετική εικόνα του Έλληνα φορ δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τη διοίκηση της Κόμο. Αντιθέτως, ο σύλλογος κινήθηκε προς την κατεύθυνση της επιβράβευσής του, καθώς του επέκτεινε το συμβόλαιο έως το 2030. Η νέα συμφωνία θα προβλέπει, παράλληλα, σημαντική αύξηση των οικονομικών απολαβών του, ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στην ομάδα.
Το υπάρχον συμβόλαιο του Δουβίκα έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029, ωστόσο οι εμφανίσεις του οδήγησαν τους ανθρώπους της Κόμο στην απόφαση να προσθέσουν ακόμη έναν χρόνο στη συνεργασία τους. Οι ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να αυξηθούν από τα δύο στα τρία εκατομμύρια ευρώ.
Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας ο Έλληνας διεθνής δήλωσε: ««Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω το ταξίδι μου με την Κόμο. Ένιωσα σαν στο σπίτι μου από την πρώτη κιόλας στιγμή και αντιλήφθηκα αμέσως τη φιλοδοξία του συλλόγου. Έχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα, χάρη στον προπονητή Σεσκ Φάμπρεγας και το επιτελείο του. Αυτή η ομάδα είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια για μένα. Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό».
Como 1907 is pleased to announce that forward Tasos Douvikas has signed a new contract with the club through 2031. Read the official statement ➡️ https://t.co/7m2WF8lBOR https://t.co/JWWFYo2WRG— Como1907 (@Como_1907) October 26, 2026
Η τελευταία του παράσταση απέναντι στη Σασουόλο ήταν ενδεικτική της αγωνιστικής του κατάστασης. Ο 27χρονος φορ ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο, σκόραρε στο 49ο και στο 60ό λεπτό και υπέγραψε τη νίκη της Κόμο με 2-0, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της Serie A.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την πρόοδο του Έλληνα επιθετικού. Μετά τα δύο τέρματα απέναντι στη Σασουόλο, έφτασε τα οκτώ γκολ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτά, τα πέντε έχουν σημειωθεί στη Serie A και τα τρία στο Champions League, όπου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και σε ιστορικό επίπεδο.
TAS🎯S https://t.co/xELYc8AZFe— Como1907 (@Como_1907) October 26, 2026
Η εξαιρετική εικόνα του Έλληνα φορ δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τη διοίκηση της Κόμο. Αντιθέτως, ο σύλλογος κινήθηκε προς την κατεύθυνση της επιβράβευσής του, καθώς του επέκτεινε το συμβόλαιο έως το 2030. Η νέα συμφωνία θα προβλέπει, παράλληλα, σημαντική αύξηση των οικονομικών απολαβών του, ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στην ομάδα.
Το υπάρχον συμβόλαιο του Δουβίκα έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029, ωστόσο οι εμφανίσεις του οδήγησαν τους ανθρώπους της Κόμο στην απόφαση να προσθέσουν ακόμη έναν χρόνο στη συνεργασία τους. Οι ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να αυξηθούν από τα δύο στα τρία εκατομμύρια ευρώ.
Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας ο Έλληνας διεθνής δήλωσε: ««Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω το ταξίδι μου με την Κόμο. Ένιωσα σαν στο σπίτι μου από την πρώτη κιόλας στιγμή και αντιλήφθηκα αμέσως τη φιλοδοξία του συλλόγου. Έχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα, χάρη στον προπονητή Σεσκ Φάμπρεγας και το επιτελείο του. Αυτή η ομάδα είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια για μένα. Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό».
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