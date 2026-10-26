Κόμο: Επιβράβευσε τον Δουβίκα με νέο συμβόλαιο, βίντεο

Ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Έλληνα επιθετικό έως το 2030 - Η νέα συμφωνία θα αυξήσει τις ετήσιες αποδοχές του ταλαντούχου φορ στα τρία εκατομμύρια ευρώ