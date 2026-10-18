Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Ενοχλήθηκε ο Μπαρτζώκας με την είσοδο δημοσιογράφων αφού είχε ξεκινήσει η συνέντευξή του: Η απάντηση του Βίκου Ιωαννίνων, βίντεο
Ενοχλήθηκε ο Μπαρτζώκας με την είσοδο δημοσιογράφων αφού είχε ξεκινήσει η συνέντευξή του: Η απάντηση του Βίκου Ιωαννίνων, βίντεο
Ο κόουτς του Ολυμπιακού εξέφρασε το παράπονό του και η ομάδα των Ιωαννίνων απάντησε με χιουμοριστικό τόνο
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, ωστόσο τα όσα έγιναν στην συνέντευξη Τύπου είναι αυτά που τράβηξαν την προσοχή.
Όταν μιλούσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κάποιοι δημοσιογράφοι μπήκαν στην αίθουσα και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» δεν έκρυψε την ενόχλησή του, λέγοντας: «Τώρα ήρθαν; Ρε παιδιά, μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω. Γιατί ανοίγετε τώρα;»
Ο Βίκος Ιωαννίνων απάντησε στον κόουτς του Ολυμπιακού με μία ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Σημειώθηκε, κόουτς. Από την επόμενη φορά, στην ώρα μας. Όπως το μπουκάλι».
Όταν μιλούσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κάποιοι δημοσιογράφοι μπήκαν στην αίθουσα και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» δεν έκρυψε την ενόχλησή του, λέγοντας: «Τώρα ήρθαν; Ρε παιδιά, μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω. Γιατί ανοίγετε τώρα;»
Ο Βίκος Ιωαννίνων απάντησε στον κόουτς του Ολυμπιακού με μία ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Σημειώθηκε, κόουτς. Από την επόμενη φορά, στην ώρα μας. Όπως το μπουκάλι».
Σημειώθηκε, κόουτς. Από την επόμενη φορά, στην ώρα μας. Όπως το μπουκάλι. 💧 @StoiximanGBL @olympiacosbc #VikosFalcons #VikosΦalcons #Φalcons #Vikos #Βίκος #Φάλκονς #memes #Olympiacos #Ολυμπιακός #OlympiacosBC #Μπαρτζώκας #Bartzokas https://t.co/3uUo3MoBV1— VIKOS ΦALCONS B.C. (@vikosfalcons) October 18, 2026
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