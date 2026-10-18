Ενοχλήθηκε ο Μπαρτζώκας με την είσοδο δημοσιογράφων αφού είχε ξεκινήσει η συνέντευξή του: Η απάντηση του Βίκου Ιωαννίνων, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Βίκος Ιωαννίνων Basket League

Ενοχλήθηκε ο Μπαρτζώκας με την είσοδο δημοσιογράφων αφού είχε ξεκινήσει η συνέντευξή του: Η απάντηση του Βίκου Ιωαννίνων, βίντεο

Ο κόουτς του Ολυμπιακού εξέφρασε το παράπονό του και η ομάδα των Ιωαννίνων απάντησε με χιουμοριστικό τόνο

Ενοχλήθηκε ο Μπαρτζώκας με την είσοδο δημοσιογράφων αφού είχε ξεκινήσει η συνέντευξή του: Η απάντηση του Βίκου Ιωαννίνων, βίντεο
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Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, ωστόσο τα όσα έγιναν στην συνέντευξη Τύπου είναι αυτά που τράβηξαν την προσοχή.

Όταν μιλούσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κάποιοι δημοσιογράφοι μπήκαν στην αίθουσα και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» δεν έκρυψε την ενόχλησή του, λέγοντας: «Τώρα ήρθαν; Ρε παιδιά, μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω. Γιατί ανοίγετε τώρα;»

Ο Βίκος Ιωαννίνων απάντησε στον κόουτς του Ολυμπιακού με μία ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Σημειώθηκε, κόουτς. Από την επόμενη φορά, στην ώρα μας. Όπως το μπουκάλι».

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