Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Επίθεση στον Ζεσούς για το θέμα του Ρονάλντο: «Νομίζει ότι είναι ο Φέργκιουσον ή ο Γκουαρδιόλα»
Επίθεση στον Ζεσούς για το θέμα του Ρονάλντο: «Νομίζει ότι είναι ο Φέργκιουσον ή ο Γκουαρδιόλα»
Στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο τάχθηκε για ακόμη μία φορά ο Ρίο Φέρντιναντ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στον Ζόρζε Ζεσούς για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πρόσφατη κρίση στην εθνική Πορτογαλίας
Η σχέση των δύο ανδρών βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την απόφαση του Ζεσούς να αφήσει στον πάγκο τον Ρονάλντο, ενώ αρχικά του είχε ζητήσει να κάνει προθέρμανση με την προοπτική να αγωνιστεί για περίπου 30 λεπτά. Ο Πορτογάλος τεχνικός άλλαξε τελικά γνώμη, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αρχηγού της ομάδας και οδήγησε στην αποχώρησή του από την αποστολή.
Ο Φέρντιναντ, πρώην συμπαίκτης του Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη συμπεριφορά του Ζεσούς.
«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε σε μία πολύ άσχημη κατάσταση και αντιμετωπίστηκε με ακατάλληλο τρόπο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», ανέφερε ο Άγγλος παλαίμαχος στο «Rio Presents».
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Φέρντιναντ, πρώην συμπαίκτης του Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη συμπεριφορά του Ζεσούς.
«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε σε μία πολύ άσχημη κατάσταση και αντιμετωπίστηκε με ακατάλληλο τρόπο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», ανέφερε ο Άγγλος παλαίμαχος στο «Rio Presents».
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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