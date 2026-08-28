«Το σκάνδαλο της Μπαρτσελόνα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων»

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Η νίκη των «μπλαουγκράνα» επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 στο «Καμπ Νόου» πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η απόφαση της διοίκησης του Χοάν Λαπόρτα να μην πραγματοποιήσει κανέναν φόρο τιμής στους Παγκόσμιους Πρωταθλητές άναψε τη σπίθα μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως αναφέρουν διεθνή δημοσιεύματα.Παρά το γεγονός ότι στο χορτάρι βρίσκονταν 11 διεθνείς που κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου (ανάμεσά τους οι Γιαμάλ, Πέντρι, Γκάβι, Κουμπάρσι, Όλμο, αλλά και οι Σιμόν, Λαπόρτε και Νίκο Γουίλιαμς), ο καταλανικός σύλλογος επέλεξε την απόλυτη σιωπή.Το παρασκήνιο της ακύρωσης και οι κάλπες της ανεξαρτησίαςΗ Μπαρτσελόνα δικαιολόγησε την απόφασή της επικαλούμενη τα πρόσφατα επεισόδια στην Έλτσε, όπου αστυνομικός επιτέθηκε σε φίλαθλο για την καταλανική σημαία. Φοβούμενος εντάσεις στις κερκίδες, ο Λαπόρτα επέλεξε να ακυρώσει την τελετή. Η κίνηση αυτή, όμως, πυροδότησε αντιδράσεις, με κάψιμο ισπανικών σημαιών έξω από το στάδιο και πανό με το σύνθημα: «Αυτή η ομάδα δεν είναι δική μας».Ο δημοσιογράφος της AS, Τόμας Ρονσέρο, ξέσπασε στην εκπομπή El Chiringuito: «Είναι ευθεία ασέβεια στην εθνική ομάδα. Ρώτησε κανείς τον Πέντρι από τα Κανάρια Νησιά ή τον Γκάβι από την Ανδαλουσία αν συμφωνούν;». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο παρουσιαστής Χοσέπ Πεδρερόλ, ο οποίος τόνισε πως «ο Λαπόρτα μετατράπηκε σε πρόεδρο μόνο των αυτονομιστών Culés».Από την πλευρά τους, οι νεαροί παίκτες της Μπάρτσα, όπως οι Πάου Κουμπάρσι και Χοάν Γκαρσία, εξέφρασαν την πλήρη στήριξή τους στις αποφάσεις της διοίκησης.«Τινάζει» στον αέρα τον τελικό του Μουντιάλ 2030;Η μεγαλύτερη «βόμβα», ωστόσο, αφορά το μέλλον και τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του 2030. Η Βαρκελώνη έδινε μάχη για να φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου».Ωστόσο, όπως προειδοποιούν κορυφαίοι αναλυτές στην Ισπανία, η άρνηση απότισης φόρου τιμής στους ίδιους τους πρωταθλητές κόσμου ενδέχεται να στοιχήσει ακριβά. «Όταν αρνείσαι να τιμήσεις τους παγκόσμιους πρωταθλητές, ο Δήμαρχος της Βαρκελώνης μπορεί να ξεχάσει τον τελικό του 2030», σχολίασε ο Πεδρερόλ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το Μαρόκο ή η Μαδρίτη να κερδίσουν οριστικά τη γηπεδική «κούρσα»!