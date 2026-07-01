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Μουντιάλ 2026: Η μάχη για τον πρώτο σκόρερ εξελίσσεται σε μεγάλο ντέρμπι με Εμπαπέ, Μέσι και Χάαλαντ
Μουντιάλ 2026: Η μάχη για τον πρώτο σκόρερ εξελίσσεται σε μεγάλο ντέρμπι με Εμπαπέ, Μέσι και Χάαλαντ
Δύο γκολ σημείωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ και ένα ο Έρλινγκ Χάλαντ στις νίκες πρόκρισης της Γαλλίας και Νορβηγίας χθες στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Το Μουντιάλ 2026 έχει βγάλει αρκετούς πρωταγωνιστές μέχρι στιγμές και οι μεγάλες προσωπικότητες δηλώνουν «παρών» με πολύ σπουδαίες εμφανίσεις.
Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό είναι οι τρεις νέες ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026 και καθεμία είχε από έναν πρωταγωνιστή στα παιχνίδια της.
Για τους φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε σόου και με δύο γκολ τους έστειλε πάνω στην Παραγουάη με φόντο τα προημιτελικά.
Έτσι, ο επιθετικός της Ρεάλ δεν έγινε μόνο ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης με 18 τέρματα, αλλά έπιασε και τον Λιονέλ Μέσι στη φετινή λίστα των πρώτων σκόρερ με έξι γκολ.
Για τους Βίκινγκς, ο συνήθης ύποπτος Έρλινγκ Χάαλαντ, αφού έσπασε μία σειρά από ρεκόρ, τους οδήγησε στους 16, που θα βρουν τη Βραζιλία, με το γκολ-πρόκρισης επί της Σενεγάλης με 2-1.
Αυτό ήταν το πέμπτο τέρμα του φορ της Μάντσεστερ Σίτι μόλις στην τρίτη του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, όντας πλέον τρίτος σκόρερ στο φετινό τουρνουά.
Δείτε τους πρώτους σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Μέσι (Αργεντινή) 6 γκολ
Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό είναι οι τρεις νέες ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026 και καθεμία είχε από έναν πρωταγωνιστή στα παιχνίδια της.
Για τους φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε σόου και με δύο γκολ τους έστειλε πάνω στην Παραγουάη με φόντο τα προημιτελικά.
Έτσι, ο επιθετικός της Ρεάλ δεν έγινε μόνο ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης με 18 τέρματα, αλλά έπιασε και τον Λιονέλ Μέσι στη φετινή λίστα των πρώτων σκόρερ με έξι γκολ.
Για τους Βίκινγκς, ο συνήθης ύποπτος Έρλινγκ Χάαλαντ, αφού έσπασε μία σειρά από ρεκόρ, τους οδήγησε στους 16, που θα βρουν τη Βραζιλία, με το γκολ-πρόκρισης επί της Σενεγάλης με 2-1.
Αυτό ήταν το πέμπτο τέρμα του φορ της Μάντσεστερ Σίτι μόλις στην τρίτη του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, όντας πλέον τρίτος σκόρερ στο φετινό τουρνουά.
Δείτε τους πρώτους σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Οι πρώτοι σκόρερ του Μουντιάλ 2026
Μέσι (Αργεντινή) 6 γκολ
Εμπαπέ (Γαλλία) 6 γκολ
Χάαλαντ (Νορβηγία) 5 γκολ
Ντεμπελέ (Γαλλία) 4 γκολ
Βινίσιους (Βραζιλία) 4 γκολ
Τζαστ (Νέα Ζηλανδία) 3 γκολ
Κέιν (Αγγλία) 3 γκολ
Κούνια (Βραζιλία) 3 γκολ
Σαρ (Σενεγάλη) 3 γκολ
Βισά (Κονγκό) 3 γκολ
Κινιόνες (Μεξικό) 3 γκολ
Ντάβιντ (Καναδάς) 3 γκολ
Σαϊμπαρί (Μαρόκο) 3 γκολ
Μπρόμπεϊ (Ολλανδία) 3 γκολ
Ούνταβ (Γερμανία) 3 γκολ
Χάκπο (Ολλανδία) 3 γκολ
Χάβερτζ (Γερμανία) 3 γκολ
Χάαλαντ (Νορβηγία) 5 γκολ
Ντεμπελέ (Γαλλία) 4 γκολ
Βινίσιους (Βραζιλία) 4 γκολ
Τζαστ (Νέα Ζηλανδία) 3 γκολ
Κέιν (Αγγλία) 3 γκολ
Κούνια (Βραζιλία) 3 γκολ
Σαρ (Σενεγάλη) 3 γκολ
Βισά (Κονγκό) 3 γκολ
Κινιόνες (Μεξικό) 3 γκολ
Ντάβιντ (Καναδάς) 3 γκολ
Σαϊμπαρί (Μαρόκο) 3 γκολ
Μπρόμπεϊ (Ολλανδία) 3 γκολ
Ούνταβ (Γερμανία) 3 γκολ
Χάκπο (Ολλανδία) 3 γκολ
Χάβερτζ (Γερμανία) 3 γκολ
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