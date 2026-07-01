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Παναθηναϊκός: Κλείνει τον νεαρό χαφ Αϊντόν Σέχου από την Χαλ με προοπτική για το μέλλον
Παναθηναϊκός: Κλείνει τον νεαρό χαφ Αϊντόν Σέχου από την Χαλ με προοπτική για το μέλλον
Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για deal της τάξης των 2,6 εκατ. λιρών, όμως στην πραγματικότητα το πόσο αγοράς του από τους Βρετανούς θα είναι λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ
Ο Παναθηναϊκός πέρα από τις μεταγραφές που κάνει για την αναβάθμιση του ρόστερ του Τζέικομπ Νίστρουπ, είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια προσθήκη - επένδυση για το μέλλον. Ο λόγος για τον Αϊντόν Σέχου.
Όπως μετέδωσαν στην Αγγλία και προκύπτει από το ρεπορτάζ οι Πράσινοι κλείνουν τον 19χρονο Αλβανό χαφ, όμως η διαφορά σε σχέση με τα όσα προέρχονται από το Νησί είναι στο οικονομικό σκέλος.
Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για deal της τάξης των 2,6 εκατ. λιρών, όμως στην πραγματικότητα το πόσο αγοράς του από τους Βρετανούς θα είναι λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με προοπτική για το μέλλον, ο οποίος δεν προορίζεται για την πρώτη ομάδα του Τριφυλλιού, καθώς θα παραχωρηθεί δανεικός μετά την επικείμενη απόκτησή του.
Ο Σέχου είναι επιτελικός μέσος, με ευχέρεια να παίξει και πιο πίσω στα χαφ. Είναι 10 φορές διεθνής με την U21 της Αλβανίας και από το 2024 ανήκει στη Χαλ.
Όπως μετέδωσαν στην Αγγλία και προκύπτει από το ρεπορτάζ οι Πράσινοι κλείνουν τον 19χρονο Αλβανό χαφ, όμως η διαφορά σε σχέση με τα όσα προέρχονται από το Νησί είναι στο οικονομικό σκέλος.
Hull City youngster, Aidon Shehu is set to join Panathinaikos for £2.6m.— Kurt Johansson (@KurtJohansson_) June 30, 2026
Hull City had offered a new contract to the impressive 19 year old earlier this month.
The Albanian youth international joined Hull City from Southend United in 2024.
🗣 @HDMHullCity #HCAFC #paofc #pao https://t.co/HH0GV9YuRi pic.twitter.com/ZWkcT2ttoo
Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για deal της τάξης των 2,6 εκατ. λιρών, όμως στην πραγματικότητα το πόσο αγοράς του από τους Βρετανούς θα είναι λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με προοπτική για το μέλλον, ο οποίος δεν προορίζεται για την πρώτη ομάδα του Τριφυλλιού, καθώς θα παραχωρηθεί δανεικός μετά την επικείμενη απόκτησή του.
Ο Σέχου είναι επιτελικός μέσος, με ευχέρεια να παίξει και πιο πίσω στα χαφ. Είναι 10 φορές διεθνής με την U21 της Αλβανίας και από το 2024 ανήκει στη Χαλ.
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