Τέλος ο Πασχαλάκης από τον Ολυμπιακό
SPORTS
Αλέξανδρος Πασχαλάκης Ολυμπιακός

Τέλος ο Πασχαλάκης από τον Ολυμπιακό

Οριστικά παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με τους Πειραιώτες.

Τέλος ο Πασχαλάκης από τον Ολυμπιακό
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Ήταν γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό με αποτέλεσμα να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τους Πειραιώτες.

Ο 36χρονος πορτιέρε αποχαιρετά τον Πειραιά έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας, με το συμβόλαιο του να έχει ολοκληρωθεί με τους «ερυθρολεύκους», όπου πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και φυσικά την κατάκτηση του Conference League.

Με τον Ολυμπιακό μέτρησε 78 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 68 γκολ παθητικό και 34 clean sheets ενώ αποβλήθηκε μία φορά.
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