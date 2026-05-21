«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Γκουαρδιόλα» – Οι Ισπανοί έχουν την απάντηση
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, έντονη είναι η συζήτηση στην Ισπανία γύρω από το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα και το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια εθνική ομάδα μετά το τέλος της παρουσίας του στη Μάντσεστερ Σίτι

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «La Tribu», ο δημοσιογράφος Αντόνιο Σανθ υποστήριξε πως ο επόμενος σταθμός του Καταλανού τεχνικού πιθανότατα θα είναι η εθνική ομάδα που θα βγει πιο «πληγωμένη» από το επόμενο Μουντιάλ, φωτογραφίζοντας κυρίως τη Βραζιλία ή την Αγγλία.

Μάλιστα, στη συζήτηση έγινε αναφορά και στον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Βραζιλία για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, ο Σανθ σημείωσε πως σε περίπτωση αποτυχίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όλα μπορούν να αλλάξουν άμεσα, ακόμη και για μια ομάδα γεμάτη αστέρες όπως οι Βινίσιους και Ραφίνια.

Παράλληλα, άνοιξε και η κουβέντα γύρω από το ενδεχόμενο ο Γκουαρδιόλα να αναλάβει την εθνική Ισπανίας στο μέλλον. Ο Βαρέλα σχολίασε χαρακτηριστικά πως είναι παράλογο να αντιμετωπίζεται ο Γκουαρδιόλα σαν «ξένος» στην ίδια του τη χώρα, ειδικά από τη στιγμή που συζητούνται άλλα μεγάλα ονόματα για τον πάγκο των «φούριας ρόχας».

