Τραγωδία στο ποδόσφαιρο: Σκοτώθηκε ο Ντομινίκ Φριμπόνγκ μετά από ένοπλη ληστεία
Θλιβερά νέα ήρθαν τη Δευτέρα (13/4) από τη Γκάνα. Όπως μεταδόθηκε από ξένα ΜΜΕ, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός Γκανέζου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας σε λεωφορείο ομάδας
Ο Ντομινίκ Φριμπόνγκ, επιθετικός της Μπερεκούμ Τσέλσι, έχασε τη ζωή του αφού υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στο λεωφορείο της ομάδας.
Την σοκαριστική είδηση μετέδωσαν διάφορα μέσα ενημέρωσης της Γκάνας, σύμφωνα με τα οποία το τραγικό περιστατικό συνέβη ενώ η αποστολή της ομάδας επέστρεφε από αγώνα της γκανέζικης Premier League απέναντι στην FC Σαμαρτέξ.
