Μπαρτζώκας: Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 85-84, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να στέκεται στις χαμένες ευκαιρίες που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» να τελειώσουν την αναμέτρηση.

Επίσης στάθηκε και στα στοιχεία που κόστισαν στην ομάδα του τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι και χάσαμε πολλές βολές στο δεύτερο μέρος. Είχαμε κάποιες κακές τελικές επιλογές και αμυνθήκαμε στο transition χωρίς ισορροπία.

Έτσι έγινε παιχνίδι της μίας φάσης. ‘Ενα σουτ του Μοντέρο, μία προσπάθεια του Βεζένκοβ και το φάουλ στον Μοντέρο που βέβαια είχαμε την ευκαιρία μας να σκοράρουμε μετά, όμως δεν το κάναμε».


