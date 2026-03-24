Τέλος εποχής στην Ατλέτικο: Αποχωρεί ο Γκριεζμάν στο τέλος της σεζόν, ανακοινώθηκε από την Ορλάντο Σίτι
Επίσημο το «αντίο» του θρύλου της ομάδας του Σιμεόνε, όπου από τον Ιούλιο θα φοράει τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι και θα αγωνίζεται στο MLS

Ο Αντουάν Γκριεζμάν αφήνει τη Μαδρίτη και την Ατλέτικο και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επαφές με την Ορλάντο Σίτι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, με τον Γάλλο να ανακοινώνεται επίσημα από τον σύλλογο του MLS.


O 35χρονος θα ολοκληρώσει τη φετινή χρονιά στους «ροχιμπλάνκος», καθώς η συμφωνία με τον σύλλογο της Αμερικής αφορά ελεύθερη μεταγραφή τον Ιούλιο του 2026.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γάλλος αποτελεί σταθερά αξία για το ισπανικό ποδόσφαιρο έχοντας αγωνιστεί από το 2009 και έπειτα σε Σοσιεδάδ, Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα, ενώ αποτελεί και τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του Σιμεόνε.

