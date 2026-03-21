Bundesliga: Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη στο χείλος του γκρεμού μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Βέρντερ
Η ομάδα του Έλληνα αμυντικού παρέμεινε στην προτελευταόα θέση της βαθμολογίας και στο -5 από τη σωτηρία - Η Μπάγερν διέλυσε με 4-0 την Ουνιόν, η Λεβερκούζεν έμεινε στο 3-3 στην έδρα της ουραγού Χάιντενχαϊμ
Την ώρα που η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε τον περίπατο της προς την κατάκτηση του τίτλου (είναι στο +12 από τη Ντόρτμουντ, αλλά έχει ματς περισσότερο) στη Bundesliga, η Βόλφσμπουργκ συνεχίζει να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι και πλέον δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα αποφεύγει τον υποβιβασμό.
Σ' ένα ακόμη τελικό στη στη Volkswagen Arena, η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων και ηττήθηκε με 1-0 από τη Βέρντερ Βρέμης που με τη σειρά της έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 67' ο Νάινμα με τους γηπεδούχους να τελειώνουν το ματς με 10 παίκτες.
Η Μπάγερν χρειάστηκε 43 λεπτά για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα της Ουνιόν, αλλά στο 49' το σκορ είχε φτάσει στο 3-0 με τους Βαυαρούς να μετρούν απλά τις μέρες για να πάρουν τον δεύτερο σερί τίτλο τους...
Η Κολωνία και η Γκλάντμπαχ έμειναν στο 3-3 με το σκορ να είναι 2-2 από το 20', ενώ η Λεβερκούζεν προηγήθηκε 0-2 και 2-3 στην έδρα της ουραγού Χάιντενχαϊμ αλλά κατάφερε να αφήσει δύο πολύτιμους βαθμούς...
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής Παρασκευή, 20/3
