Bundesliga: Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη στο χείλος του γκρεμού μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Βέρντερ
Η ομάδα του Έλληνα αμυντικού παρέμεινε στην προτελευταόα θέση της βαθμολογίας και στο -5 από τη σωτηρία - Η Μπάγερν διέλυσε με 4-0 την Ουνιόν,  η Λεβερκούζεν έμεινε στο 3-3 στην έδρα της ουραγού Χάιντενχαϊμ

Την ώρα που η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε τον περίπατο της προς την κατάκτηση του τίτλου (είναι στο +12 από τη Ντόρτμουντ, αλλά έχει ματς περισσότερο)  στη Bundesliga, η Βόλφσμπουργκ  συνεχίζει να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι και πλέον δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα αποφεύγει τον υποβιβασμό.

Σ' ένα ακόμη τελικό στη στη Volkswagen Arena, η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων και ηττήθηκε με 1-0 από τη Βέρντερ Βρέμης που με τη σειρά της έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 67' ο Νάινμα με τους γηπεδούχους να τελειώνουν το ματς με 10 παίκτες.

Η Μπάγερν χρειάστηκε 43 λεπτά για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα της Ουνιόν, αλλά στο 49' το σκορ είχε φτάσει στο 3-0 με τους Βαυαρούς να μετρούν απλά τις μέρες για να πάρουν τον δεύτερο σερί τίτλο τους...

Η Κολωνία και η Γκλάντμπαχ έμειναν στο 3-3 με το σκορ να είναι 2-2 από το 20', ενώ η Λεβερκούζεν προηγήθηκε 0-2 και 2-3 στην έδρα της ουραγού Χάιντενχαϊμ αλλά κατάφερε να αφήσει δύο πολύτιμους βαθμούς...

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής
Παρασκευή, 20/3
Λειψία-Χόφενχαϊμ 5-0 (17’, 40’ Γκρούντα, 21’, 30’ Μπάουμγκαρντνερ, 45’+4’ Ντιομαντέ)

Σάββατο, 21/3
Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (43' Ολίσε, 45'+1', 67' Γκνάμπρι, 49' Κέιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-1 (68' Νάινμα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3 (56' Μπέρενς, 72', 85' Πίρινγκερ - 22' Τίλμαν, 35', 79' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κολωνία-Γκλάντμπαχ 3-3 (4' Μάλα, 7' Άχε, 84' Μάρτελ - 1', 60' Κάστροπ, 20' Σάντερ)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο (19:30)

Κυριακή, 22/3

Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ (18:30)
Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (20:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 70
Ντόρτμουντ 58 -26αγ.
Χοφενχάιμ 50
Στουτγκάρδη 50 -26αγ.
Λειψία 50
Λεβερκούζεν 46
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 38 -26αγ.
Φράιμπουργκ 34 -26αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 31
Άουγκσμπουργκ 31 -26αγ.
Αμβούργο 30 -26αγ.
Γκλάντμπαχ 29
Βέρντερ Βρέμης 28
Μάιντς 27 -26αγ.
Κολωνία 26
Ζανκτ Πάουλι 24 -26αγ.
Βόλφσμπουργκ 21
