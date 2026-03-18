Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τον μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό του ΠΑΟ και όλα τα ματς του Champions League
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Champions League Παναθηναικός Βόλεϊ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τον μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό του ΠΑΟ και όλα τα ματς του Champions League

Στα ευρωπαϊκά ματς στο ποδόσφαιρο, στις 19:45, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιούκαστλ και στις 22:00 υπάρχουν ακόμα τρία μεγάλα ματςς

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τον μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό του ΠΑΟ και όλα τα ματς του Champions League
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει αγώνες σε όλη την Ευρώπη και ένα πολύ σημαντικό ματς για τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ. 

Ο λόγος για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλεφόλια (Cosmote Sport 7), με τις Πράσινες του Κιαπίνι να διεκδικούν στις 19:00 το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Στο μπάσκετ, η Άλμπα Βερολίνου φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4.

Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζεται σήμερα η φάση των «16» του Champions League με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 19:45, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιούκαστλ (Cosmote Sport 7), στις 22:00 η Λίβερπουλ τίθεται αντιμέτωπη με τη Γαλατάσαραϊ, σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ελεύθερο κανάλι του MEGA και στο Cosmote Sport 2. Την ίδια ώρα, Μπάγερν - Αταλάντα (Cosmote Sport 3) και Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 5).


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας 18 Μαρτίου

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Youth League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF Χάντμπολ ανδρών

Κλείσιμο
17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φερεντσβάρος UEFA Europa League

19:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup Προημιτελικός

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τόφας – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια CEV Challenge Cup

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Prime Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα Eurocup Προημιτελικός

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα Champions League

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 2 HD Λίβερπουλ – Γαλατασαράι Champions League

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης