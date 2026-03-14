Super League 2: Ισοπαλίες στα Play off, σπουδαίες νίκες για ΠΑΟΚ Β', Νέστο στα Play out, δείτε βίντεο

Μπορεί ο Ηρακλής να έχει καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για την Super League, ωστόσο τα Play Offs και στον Βόρειο Όμιλο συνεχίζονται κανονικά. Στο Καυτανζόγλειο ο «γηραιός» αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με τη Νίκη Βόλου, ενώ χωρίς νικητή έληξε και το Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β', με τους Αρκάδες να ισοφαρίζουν στο τέλος σε 2-2.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ματς. Στο Καυτανζόγλειο σε ένα ακόμα καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα αγώνα, από την στιγμή που ο Ηρακλής έχει ήδη ανέβει, ο «γηραιός» και η Νίκη Βόλου αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 0-0. Ένα μέτριο παιχνίδι με τους γηπεδούχους να έχουν ήδη στο μυαλό τους την επιστροφή τους στα μεγάλα σαλόνια και τους φιλοξενούμενους το πως τη νέα χρονιά θα κάνουν το βήμα παραπάνω διεκδικώντας ακόμα πιο δυνατά την άνοδο.Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Βιτλής (77′ Γιαννούτσος), Κράιντς (77′ Φοφανά), Τσάκλα, Φοφανά (83′ Τσιντώνης), Κυνηγόπουλος, Κάτσικας, Ντέλετιτς (68′ Τζίμας), Ουάρντα, Εραμούσπε, Μάναλης (83′ Ντουρμισάι).Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος (85′ Κιβρακίδης), Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα, Έππας (85′ Βουτσάς), Στοΐλκοβιτς (59′ Λώλης), Πέττας (85′ Γιακουμάκης), Λουκίνας (77′ Λέο), Φερνάντεθ.Στην Καρδίτσα, σε ένα επίσης αδιάφορο βαθμολογικά ματς, οι δύο ομάδες είχαν ξεκάθαρα περισσότερη όρεξη από ότι οι Ηρακλής και η Νίκη. Η Αναγέννηση και ο Αστέρας Τρίπολης Β' πέτυχαν από δύο γκολ με τους Θεσσαλούς να φτάνουν τους 22 βαθμούς και τους Αρκάδες τους 21.Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με τον Φερνάντες στο 12', ενώ πέντε λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Λεωνιδόπουλο με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.Στο δεύτερο ημίχρονο η Αναγέννηση προηγήθηκε αυτή με την σειρά της με τον Κ¨ασσο με κεφαλιά στο 69', αλλά ο Μπακαγιόκο στο 90+1' με αυτογκόλ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.Σκόρερ: 17′ Λεωνιδόπουλος, 69′ Κάσσος. – 12′ Φερνάντες, 90+1' Μπακαγιόκο αυτογκόλΑναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Πολέτο, Γκόλιας, Μπαλτάς (46′ Βλαχομήτρος), Νινίκας (46′ Μουστακόπουλος), Νοικοκυράκης (63′ Κλαβέρια), Σοΐρι, Κάσσος, Καρίμ (80′ Νικολιάς), Μπακαγιόκο.Αστέρας Τρίπολης Β (Βεργέτης): Αρχοντάκης, Τερεζίου (79′ Ρουμελιώτης), Ρέτσος, Γρομητσάρης, Γρόζντανιτς (63′ Μηνασίδης), Καλά, Καλλαντζή, Φερνάντες (63′ Γιακουμάκης), Σιμόνι (63′ Ντερβίση), Κεδίκογλου (46′ Συνολάκης), Φρίμπονγκ.

Τα αποτελέσματαΗρακλής - Νίκη Βόλου 0-0Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Aktor Β' 2-2Η βαθμολογία1. Ηρακλής 352. Νίκη Βόλου 263. Αναγέννηση Καρδίτσας 224. Αστέρας Aktor B' 21Επόμενη αγωνιστικήΗρακλής – Αναγέννηση ΚαρδίτσαςΝίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β'Στου δρόμου τα μισά τα Play Out της Super League 2, με τον ΠΑΟΚ Β να παίρνει διαφορά επτά βαθμών από τη διακεκαυμένη ζώνη χάρη στο 0-1 στην έδρα του Μακεδονικού. Πολύ σημαντικό τρίποντο πήρε ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος επικράτησε στο ντέρμπι της Καβάλας με 2-1 και είναι στο +3 στη μάχη της σωτηρίας, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα βλέπει συνεχώς τις ελπίδες του για παραμονή να μειώνονται, με την ομάδα των Ιωαννίνων να γνωρίζει την ήττα με 3-2 από τον Καμπανιακό σε ένα παιχνίδι που στάθηκε άτυχος έχοντας τρία δοκάρια.Ακόμα ένα βήμα προς την παραμονή για τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Μακεδονικού και βρίσκεται πλέον επτά βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Οι ασπρόμαυροι έχασαν αρκετές μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 58' ο Λούκας μετά από εκτέλεση κόρνερ βρήκε δίχτυα για το 0-1. Το γκολ αυτό αρκούσε στονΠΑΟΚ Β για να περάσει νικηφόρα από την έδρα του ουραγού Μακεδονικού.Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Θωμάι, Κωνσταντινίδης, Τσουκάνης, Μορέρ, Παρασκευάς, Καραμπέρης, Λαβάλ (87′ Σταμπουλίδης), Βερχόβεν, Αμανατίδης (87′ Νίκος), Καντάβ.ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Στεργιάκης, Χιμένεθ, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Πολυκράτης (46′ Πέδρο Λούκας), Τσοπούρογλου, Αλμασίδης, Αδάμ (46′ Ραϊχανί), Μπέρδος (69′ Τσιφούτης), Μούστμα (69′ Καλόγηρος), Γκιτέρσος (85′ Μπαταούλας).Μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Καβάλας πανηγύρισε ο Νέστος Χρυσούπολης και πήρε απόσταση τριών βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη και την Καβάλα. Οι γηπεδούχοι με σουτ του Λέλεκα στο 54' πήραν το προβάδισμα για να έρθει ο Σαπουντζής στο 75' για να γράψει το 2-0 σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη του Νέστου στο ματς «εξάποντο» για τη μάχη της σωτηρίας. Η Καβάλα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αλιατίδη στο 81' και κατάφερε απλά να μειώσει με γκολ του Παπαδόπουλου στο 90' για το τελικό 2-1. Στο 92' την κόκκινη αντίκρισε και ο Γιαννίκογλου, με τους «Αργοναύτες» να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με εννιά παίκτες.Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δημητριάδης, Δαλιανόπουλος, Δερμιτζάκης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Γιαξής, Δούμτσης (68′ Τσίκος), Κωστίκα (46′ Σαπουντζής), Σταυρόπουλος (62′ Αντεσίνα), Σέα (88′ Ντοναλντόνι).Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Στίκας, Κολλαράς (70′ Μιλούνοβιτς), Βοριαζίδης, Γαβριηλίδης, Ελ Καντουσί (70′ Παναγιώτου), Αλιατίδης, Σιφναίος, Ξυγκόρος (60′ Παπαδόπουλος), Κατσουλίδης (80′ Κουντουριώτης), Μπρέγκου (80′ Ρόβας).Όλο και στενεύουν τα περιθώρια για τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος μετά την ήττα με 3-2 στην έδρα του Καμπανιακού βρίσκεται πλέον στο -11 για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η ομάδα της Χαλάστρας μετά το δοκάρι του Γαρύφαλλου στο 17' πήρε κεφάλι στο σκορ δύο λεπτά αργότερα με διαγώνιο σουτ του Καθάριου που έγραψε το 1-0 στο 19'. Η απάντηση του ΠΑΣ ήρθε στο 28' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κασέμι, όμως η χαρά των φιλοξενούμενων δεν κράτησε για πολύ. Δύο λεπτά μετά την ισοφάριση, ο Γαρύφαλλος με απευθείας εκτέλεση φάουλ βρήκε δίχτυα κάνοντας το 2-1 για τον Καμπανιακό. Ο ΠΑΣ Γιάννινα πάντως βρήκε τρόπο να απαντήσει ξανά καθώς στο 35' με δεύτερο προσωπικό γκολ με ένα ψηλοκρεμαστό σουτ, ο Κασέμι ισοφάρισε σε 2-2.Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο ΠΑΣ Γιάννινα άγγιξε την ανατροπή, αλλά μετά τη σέντρα σουτ του Σελιμάι η μπάλα βρήκε το δοκάρι στο 48', ενώ στο 61' οι φιλοξενούμενοι είχαν κι άλλο δοκάρι, αυτή τη φορά σε δυνατό σουτ του Μπουλάρι. Ο ΠΑΣ Γιάννινα στάθηκε και τρίτη φορά άτυχος, με τρίτο δοκάρι στο 78' σε σουτ του Κοντονίκου και το πλήρωσε καθώς ο Μωυσίδης στην αντεπίθεση έγραψε το τελικό 3-2 για τον Καμπανιακό στο 79'.Καμπανιακός (Αυγέρος): Κασαπίδης, Παντεκίδης (77′ Χατζηκυριάκος), Παπαστεριανός, Τσαπακίδης, Καστίδης (68′ Ελευθεριάδης), Σαρβανίδης, Παπακωνσταντίνου (68′ Αμπουντού), Γαρύφαλλος, Κεσίδης (59′ Μωυσίδης), Ντουμάνης, Ν. Καθάριος (68′ Δερμιτζάκης).ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Χαβαλές, Δούμας, Κιτσάκης, Ναούμης (84′ Αθανασίου), Κριμιτζάς (84′ Παπαδόπουλος), Τουτόντα (67′ Καφενζής), Κασέμι, Σελιμάι (64′ Παναγιωτακόπουλος), Κοντονίκος (84′ Κρυπαράκος), Μπουλάρι.Η βαθμολογία5. ΠΑΟΚ Β 246. Νέστος Χρυσούπολης 20---------------------------7. Καβάλα 178. Καμπανιακός 139. ΠΑΣ Γιάννινα 910. Μακεδονικός 7