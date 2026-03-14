Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή (21:00) στη Λεωφόρο τον Παναιτωλικό
Χωρίς προβλήματα αλλά με αρκετές καλές «ειδήσεις» ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το πρωί του Σαββάτου (14/3) τη προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (15/3, 21:00) αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο για τη 15η αγωνιστική της Stroiximan Super League.
Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να ξεκουράσει τους Ινγκι Ινγκασον, Ρενάτο Σάντσες και Γιώργο Κυριακόπουλο, ενώ τα καλά νέα είχαν να κάνουν με την επάνοδο του Γιάννη Κώτσιρα σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, με τον πολύπειρο μπακ να αφήνει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στη γάμπα και να είναι διαθέσιμος, ακόμη και για τη ρεβάνς με την Μπέτις.
Η δεύτερη μεγάλη «είδηση» αφορούσε την ενσωμάτωση στο πρώτο μέρος του προγράμματος της ομάδας του Σίριλ Ντέσερς, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που τον άφησε εκτός για 2,5 μήνες.
Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ανάπτυξη παιχνιδιού και τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκανε ο Κυριόπουλος για πρώτη φορά μετά την επέμβαση στους χιαστούς που έκανε τον περασμένο Ιούλιο και θεραπεία ο Πάλμερ - Μπράουν.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για την αποστολή του αγώνα με τον Παναιτωλικό. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.
Ο Γεντβάι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
