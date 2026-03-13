Ερυθρός Αστέρας - Φενέρ 79-73: Οι Σέρβοι έβαλαν τέλος στο σερί 19 νικών των Τούρκων και ελπίζουν σε εξάδα στη Euroleague
Παρέμεινε πρώτη η Φενέρ η οποία την Τρίτη παίζει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ

Μεγάλη νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε με 79-73 της Φενέρ και έτσι πήγε στο 18-13, κάνοντας άλλο ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στα playoffs μέσω της πρώτης εξάδας. Στο 22-8 έπεσαν οι Τούρκοι που όμως συνεχίζουν να είναι στην πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους.





Η ομάδα του Σάρας μπήκε σε αυτό το ματς με 19 (9 στη Euroleague) σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά οι Σέρβοι το έσπασαν.



O Moνέκε είχε 21 πόντους για τους νικητές, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέτρησε 12 πόντους με 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μπόλντγουιν είχε 16 πόντους και ο Κόλσον μέτρησε 15.

Ερυθρός Αστέρας - Φενέρ: Το ματς
Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 10-2 χάρη στο καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Η Φενέρ αντέδρασε, βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ και με τον Κόλσον έκανε το 15-19, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 25-31 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H ομάδα του Γιασικεβίτσιους συνέχισε να ελέγχει το ματς, με τον Μπιτίμ να κάνει το 33-42 και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Οι Σέρβοι σούταραν με 4/13 στα τρίποντα στο ημίχρονο.

Οι Σέρβοι άλλαξαν εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και έφεραν το ματς στον πόντο με το καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο 24' για το 45-46. Ο Μονέκε έφτασε τους 18 πόντους και ισοφάρισε για το 56-56 στο 29'.

Ο Γιάντουνεν με φόλοου έκανε το 63-63, ενώ ο Νουόρα κάρφωσε για το 69-67 στο 37'. O Noυόρα κάρφωσε για το 75-67 στο 39' και κλείδωσε τη νίκη των Σέρβων.

Η Φενέρ την Τρίτη (21:15) παίζει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-42, 61-56, 79-73

Ο MVP: Ο Μονέκε με 21 πόντους και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 10 πόντους, 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κόλσον με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 12 ασίστ του Μίλερ-ΜακΙντάιρ.


