Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Η Τσέλσι 4-2 την Ρέξαμ στην παράταση και πέρασε στους «8» του Κυπέλλου, η Ατλέτικο 3-2 την Σοσιεδάδ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Ντόρτμουντ πέρασε με 2-1 από την Κολωνία, η Αταλάντα 2-2 με την Ουντινέζε, η Φράιμπουργκ 3-3 με την Λεβερκούζεν
Χωρίς εκπλήξεις εξελίχθηκαν οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» του FA Cup αφού Άρσεναλ και Λίβερπουλ πήραν άνετες προκρίσεις στις έδρες των Μάνσφιλντ και Γουλβς αντίστοιχα.
Η Τσέλσι δυσκολεύτηκε, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αλλά προκρίθηκε στην παράταση με 4-2 κόντρα στην Ρέξαμ.
Οι Ουαλοί προηγήθηκαν δύο φορές στο ματς με τους «μπλε» να απαντούν και να το στέλνουν στο έξτρα 30λεπτο. Εκεί ο Γκαρνάτσο με γκολ στο 100' και ο Ζοάο Πέδρο στο 120' έστειλαν την ομάδα τους στους «8».
Στη Bundesliga η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες, 2-1 την Κολωνία εκτός έδρας. Η Βόλφσμπουργκ βυθίστηκε ακόμα περισσότερο, υπέστη εντός έδρας ήττα από το Αμβούργο με 2-1.
Ματσάρες έγιναν στα άλλα τρία ματς της ημέρας. Η Μάιντζ 2-2 με την Στουτγάρδη, η Φράιμπουργκ 3-3 με την Λεβερκούζεν και η Χόφενχαϊμ 4-2 την Χάιντεχναϊμ εκτός έδρας.
Στη La Liga η πρόβα του τελικού του Κυπέλλου έβγαλε νικήτρια την Ατλέτικο με 3-2 κόντρα στην Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη. Η Οσασούνα έμεινε στο 2-2 με την Μαγιόρκα στην Παμπλόνα.
Στη Serie A η Κόμο του Δουβίκα παρέμεινε σε τροχιά Champions League αφού νίκησε στην Σαρδηνία την Κάλιαρι με 2-1. Η Αταλάντα έβγαλε την κούραση της Ευρώπης, έμεινε στο 2-2 με την Ουντινέζε σώζοντας την παρτίδα στο τέλος.
FA Cup (φάση των «16»)
Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3
Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2
Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι
Φούλαμ-Σαουθάμπτον 08/03
Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 08/03
Λιντς-Νόριτς 08/03
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 09/03
La Liga (27η αγωνιστική)
Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (25' Ιγκλέσιας - 11' Τσουαμενί, 90'+4' Βαλβέρδε)
Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2 (89' Μπάρχα, 90'+ Μπούντιμιρ-35', 61' Μουρίκι)
Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1 (50' Εσπι-90'+ Ρόκα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 3-2 (5' Σόρλοτ, 67',81' Γκονζάλες - 9' Σολέρ, 68' Οϊαρθάμπαλ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα
Βιγιαρεάλ-Έλτσε 08/03
Χετάφε-Μπέτις 08/03
Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 08/03
Βαλένθια-Αλαβές 08/03
Εσπανιόλ-Οβιέδο 09/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 64
Ρεάλ Μαδρίτης 63 -27αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 54 -27αγ.
Βιγιαρεάλ 51
Μπέτις 43
Θέλτα 40 -27αγ.
Εσπανιόλ 36
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35 -27αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Οσασούνα 34 -27αγ.
Χετάφε 32
Τζιρόνα 31 -27αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 30
Σεβίλη 30
Βαλένθια 29
Αλαβές 27
Έλτσε 26
Μαγιόρκα 25 -27αγ.
Λεβάντε 22 -27αγ.
Οβιέδο 17
Bundesliga (25η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1 (33' Ντίαζ, 45'+1' Λάιμερ, 57' πέν. Μουσιάλα, 79' Τζάκσον - 89' Μόχια)
Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν 3-3 (34' Γκρίφο, 43' Σουζούκι, 86' Γκίντερ-37' Κοφανέ, 45'+ Γκριμάλντο, 52' Τεριέ)
Μάιντς-Στουτγκάρδη 2-2 (39' Λι, 90' Ντα Κόστα-76' Ντεμίροβιτς, 77' Ούνταβ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Άουγκσμπουργκ 2-1 (76' Ντιομαντέ, 90'+ αυτ. Τσάβες-39' Φελχάουερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο 1-2 (22' πεν. Ερικσεν-33' Βούσκοβιτς, 58' Ντομπέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Χοφενχάιμ 2-4 (63', 84' Κέρμπερ-26', 45' Πράας, 49' Ασλάνι, 78' Λεμπερλέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολονία-Ντόρτμουντ 1-2 (88' Καμίνσκι - 16' Γκιρασί, 60' Μπέιερ)
Ζανκτ Πάουλι-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 08/03
Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης 08/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 66
Ντόρτμουντ 52 -24αγ.
Χοφενχάιμ 49
Στουτγκάρδη 47
Λειψία 47
Λεβερκούζεν 44
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 34 -24αγ.
Φράιμπουργκ 34
Άουγκσμπουργκ 31
Αμβούργο 29
Ουνιόν Βερολίνου 28 -24αγ.
Γκλάντμπαχ 25
Κολωνία 24 -24αγ.
Μάιντς 24
Ζανκτ Πάουλι 23 -24αγ.
Βέρντερ Βρέμης 22 -24αγ.
Βόλφσμπουργκ 20
Χαϊντενχάιμ 14
Serie A (28η αγωνιστική)
Νάπολι-Τορίνο 2-1 (7' Άλισον Σάντος, 68' Έλμας - 87' Κασαντέι)
Κάλιαρι-Κόμο 1-2 (56' Εσπόζιτο-14' Μπατούρινα, 76' Ντα Κούνια)
Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2 (75' 79' Σκαμάκα - 40' Κρίστενσεν, 55' Ντέιβις)
Γιουβέντους-Πίζα
Λέτσε-Κρεμονέζε 08/03
Μπολόνια-Βερόνα 08/03
Φιορεντίνα-Πάρμα 08/03
Τζένοα-Ρόμα 08/03
Μίλαν-Ίντερ 08/03
Λάτσιο-Σασουόλο 09/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Ίντερ 67
Μίλαν 57
Νάπολι 56 -28αγ.
Ρόμα 51
Κόμο 51 -28αγ.
Γιουβέντους 47
Αταλάντα 46 -28αγ.
Μπολόνια 39
Σασουόλο 38
Ουντινέζε 36 -28αγ.
Λάτσιο 34
Πάρμα 33
Κάλιαρι 30 -28αγ.
Τορίνο 30 -28αγ.
Τζένοα 27
Φιορεντίνα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24
Πίζα 15
Βερόνα 15
