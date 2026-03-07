Η Τσέλσι 4-2 την Ρέξαμ στην παράταση και πέρασε στους «8» του Κυπέλλου, η Ατλέτικο 3-2 την Σοσιεδάδ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Τσέλσι 4-2 την Ρέξαμ στην παράταση και πέρασε στους «8» του Κυπέλλου, η Ατλέτικο 3-2 την Σοσιεδάδ, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Ντόρτμουντ πέρασε με 2-1 από την Κολωνία, η Αταλάντα 2-2 με την Ουντινέζε, η Φράιμπουργκ 3-3 με την Λεβερκούζεν

Χωρίς εκπλήξεις εξελίχθηκαν οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» του FA Cup αφού Άρσεναλ και Λίβερπουλ πήραν άνετες προκρίσεις στις έδρες των Μάνσφιλντ και Γουλβς αντίστοιχα.

Η Τσέλσι δυσκολεύτηκε, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αλλά προκρίθηκε στην παράταση με 4-2 κόντρα στην Ρέξαμ.

Οι Ουαλοί προηγήθηκαν δύο φορές στο ματς με τους «μπλε» να απαντούν και να το στέλνουν στο έξτρα 30λεπτο. Εκεί ο Γκαρνάτσο με γκολ στο 100' και ο Ζοάο Πέδρο στο 120' έστειλαν την ομάδα τους στους «8».

Στη Bundesliga η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες, 2-1 την Κολωνία εκτός έδρας. Η Βόλφσμπουργκ βυθίστηκε ακόμα περισσότερο, υπέστη εντός έδρας ήττα από το Αμβούργο με 2-1. 

Ματσάρες έγιναν στα άλλα τρία ματς της ημέρας. Η Μάιντζ 2-2 με την Στουτγάρδη, η Φράιμπουργκ 3-3 με την Λεβερκούζεν και η Χόφενχαϊμ 4-2 την Χάιντεχναϊμ εκτός έδρας. 

Στη La Liga η πρόβα του τελικού του Κυπέλλου έβγαλε νικήτρια την Ατλέτικο με 3-2 κόντρα στην Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη. Η Οσασούνα έμεινε στο 2-2 με την Μαγιόρκα στην Παμπλόνα. 

Στη Serie A η Κόμο του Δουβίκα παρέμεινε σε τροχιά Champions League αφού νίκησε στην Σαρδηνία την Κάλιαρι με 2-1. Η Αταλάντα έβγαλε την κούραση της Ευρώπης, έμεινε στο 2-2 με την Ουντινέζε σώζοντας την παρτίδα στο τέλος. 

FA Cup (φάση των «16»)

Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3

Wolverhampton Wanderers v Liverpool | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2

Mansfield Town v Arsenal | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4

Wrexham AFC v Chelsea | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26


Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 

Φούλαμ-Σαουθάμπτον 08/03

Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 08/03

Λιντς-Νόριτς 08/03

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 09/03


La Liga (27η αγωνιστική)

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (25' Ιγκλέσιας - 11' Τσουαμενί, 90'+4' Βαλβέρδε)

CELTA 1 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2 (89' Μπάρχα, 90'+ Μπούντιμιρ-35', 61' Μουρίκι)

CA OSASUNA 2 - 2 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1 (50' Εσπι-90'+ Ρόκα)

LEVANTE UD 1 - 1 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ  3-2 (5' Σόρλοτ, 67',81' Γκονζάλες - 9' Σολέρ, 68' Οϊαρθάμπαλ)

ATLÉTICO DE MADRID 3 - 2 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 

Βιγιαρεάλ-Έλτσε 08/03

Χετάφε-Μπέτις 08/03

Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 08/03

Βαλένθια-Αλαβές 08/03

Εσπανιόλ-Οβιέδο 09/03



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 64

Ρεάλ Μαδρίτης 63 -27αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 54 -27αγ.

Βιγιαρεάλ 51

Μπέτις 43

Θέλτα 40 -27αγ.

Εσπανιόλ 36

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35 -27αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35

Οσασούνα 34 -27αγ.

Χετάφε 32

Τζιρόνα 31 -27αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 30

Σεβίλη 30

Βαλένθια 29

Αλαβές 27

Έλτσε 26

Μαγιόρκα 25 -27αγ.

Λεβάντε 22 -27αγ.

Οβιέδο 17



Bundesliga (25η αγωνιστική)

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1 (33' Ντίαζ, 45'+1' Λάιμερ, 57' πέν. Μουσιάλα, 79' Τζάκσον - 89' Μόχια)

No Kane, No Problem: BAYERN MARCH ON | FC BAYERN - BORUSSIA M'GLADBACH | MD 25 – Bundesliga

Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν 3-3 (34' Γκρίφο, 43' Σουζούκι, 86' Γκίντερ-37' Κοφανέ, 45'+ Γκριμάλντο, 52' Τεριέ)

Massive Point At Home Secured! | SC FREIBURG - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | MD 25 – Bundesliga

Μάιντς-Στουτγκάρδη 2-2 (39' Λι, 90' Ντα Κόστα-76' Ντεμίροβιτς, 77' Ούνταβ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λειψία-Άουγκσμπουργκ 2-1 (76' Ντιομαντέ, 90'+ αυτ. Τσάβες-39' Φελχάουερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο 1-2 (22' πεν. Ερικσεν-33' Βούσκοβιτς, 58' Ντομπέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Χοφενχάιμ 2-4 (63', 84' Κέρμπερ-26', 45' Πράας, 49' Ασλάνι, 78' Λεμπερλέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κολονία-Ντόρτμουντ 1-2 (88' Καμίνσκι - 16' Γκιρασί, 60' Μπέιερ) 

Guirassy & Beier Score At Close Win! | 1. FC KÖLN - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Bundesliga

Ζανκτ Πάουλι-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 08/03

Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης 08/03



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 66

Ντόρτμουντ 52 -24αγ.

Χοφενχάιμ 49

Στουτγκάρδη 47

Λειψία 47

Λεβερκούζεν 44

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 34 -24αγ.

Φράιμπουργκ 34

Άουγκσμπουργκ 31

Αμβούργο 29

Ουνιόν Βερολίνου 28 -24αγ.

Γκλάντμπαχ 25

Κολωνία 24 -24αγ.

Μάιντς 24

Ζανκτ Πάουλι 23 -24αγ.

Βέρντερ Βρέμης 22 -24αγ.

Βόλφσμπουργκ 20

Χαϊντενχάιμ 14


Serie A (28η αγωνιστική)

Νάπολι-Τορίνο 2-1 (7' Άλισον Σάντος, 68' Έλμας - 87' Κασαντέι)

NAPOLI-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | Napoli Edge Past Resilient Torino | SERIE A 2025/26

Κάλιαρι-Κόμο 1-2 (56' Εσπόζιτο-14' Μπατούρινα, 76' Ντα Κούνια)

CAGLIARI-COMO | HIGHLIGHTS | Da Cunha The Hero For Como! | Serie A 2025/26

Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2 (75' 79' Σκαμάκα - 40' Κρίστενσεν, 55' Ντέιβις)

ATALANTA-UDINESE 2-2 | HIGHLIGHTS | Scamacca Brace Saves Atalanta | Serie A 2025/26

Γιουβέντους-Πίζα 

Λέτσε-Κρεμονέζε 08/03

Μπολόνια-Βερόνα 08/03

Φιορεντίνα-Πάρμα 08/03

Τζένοα-Ρόμα 08/03

Μίλαν-Ίντερ 08/03

Λάτσιο-Σασουόλο 09/03


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)

Ίντερ 67

Μίλαν 57

Νάπολι 56 -28αγ.

Ρόμα 51

Κόμο 51 -28αγ.

Γιουβέντους 47

Αταλάντα 46 -28αγ.

Μπολόνια 39

Σασουόλο 38

Ουντινέζε 36 -28αγ.

Λάτσιο 34

Πάρμα 33

Κάλιαρι 30 -28αγ.

Τορίνο 30 -28αγ.

Τζένοα 27

Φιορεντίνα 24

Κρεμονέζε 24

Λέτσε 24

Πίζα 15

Βερόνα 15
