Πανιώνιος - Καλαμάτα: Επεισόδια μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων μετά το τέλος της αναμέτρησης, βίντεο
Τα πολλά νεύρα κατά τη διάρκεια του «τελικού» οδήγησαν σε σύρραξη των παικτών μετά το τελευταίο σφύριγμα
Ένα απόγευμα γεμάτο έντονα συναισθήματα, ιστορικά ορόσημα αλλά και πολλά νεύρα ήταν αυτό στη Νέα Σμύρνη. Η Καλαμάτα πήρε το τεράστιο «διπλό» απέναντι στον Πανιώνιο με 1-0 και εξασφάλισε την πολυπόθητη άνοδό της στη Stoiximan Super League, επιστρέφοντας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από δυόμισι δεκαετίες.
Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο ομάδες, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το διακύβευμα ήταν τεράστιο, τα μαρκαρίσματα σκληρά και η ψυχολογική πίεση αφόρητη.
Αυτή η συσσωρευμένη πίεση ξέσπασε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, δημιουργώντας ένα άσχημο «τρίτο ημίχρονο».
Χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση των ψυχραιμότερων από τους πάγκους των δύο ομάδων για να χωρίσουν τους παίκτες, να ηρεμήσει η κατάσταση και να αποφευχθούν τα χειρότερα.
