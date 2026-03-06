Ο ΠΑΟΚ έκανε αίτηση για να παίξει στη Euroleague τη επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την Mundo Deportivo
Ο ΠΑΟΚ μετά την ανάθεση της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας στον Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να κάνει all-in στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο από τη σεζόν 2026-27

Ο ΠΑΟΚ μαζί με τη Χαποελ Ιερουσαλήμ, την Ρόμα και κάποια ομάδα από το Άμπου Ντάμπι είναι αυτές χτυπούν την πόρτα της Euroleague για τη σεζόν 2026/27.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε ήδη αίτηση για να κερδίσει μια θέση στη νέα σεζόν.

Άλλωστε με τη Μονακό στα πρόθυρα χρεοκοπίας, τις ομάδες του Ισραήλ «ξεσπιτωμένες» μέχρι νεωτέρας, όπως και την Ντουμπάι BC, αλλά και με το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων σε 22, υπάρχουν θέσεις που πρέπει να καλυφθούν.

Αναλυτικά όσα έγραψε η ισπανική εφημερίδα:

«Αυτός ο ιστορικός ελληνικός σύλλογος μπάσκετ έχει περάσει πολλά χρόνια στη σκιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μετά την αγορά της ομάδας από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη τον περασμένο Νοέμβριο.

Είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες στον κόσμο, με περιουσία που έχει χτίσει κυρίως στον τομέα της εξόρυξης.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια EuroLeague για την επόμενη σεζόν.

Και για τον σκοπό αυτό, δραστηριοποιείται ήδη στην αγορά μεταγραφών για να χτίσει μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα».

