Ο ΠΑΟΚ έκανε αίτηση για να παίξει στη Euroleague τη επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την Mundo Deportivo

Ο ΠΑΟΚ μετά την ανάθεση της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας στον Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να κάνει all-in στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο από τη σεζόν 2026-27