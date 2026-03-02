Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Τολιόπουλος: «Βάλαμε τον εγωισμό μας μπροστά, θέλαμε να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι»
Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Εθνικής (27π., 10 ασίστ) στάθηκε στο πείσμα που έβγαλαν οι διεθνείς μετά την ήττα της Παρασκευής
Ο απόλυτος MVP της βραδιάς για την Εθνική μπάσκετ, Βασίλης Τολιόπουλος, μετά την τρομερή εμφάνισή του με 27 πόντους και 10 ασίστ, μίλησε για την αντίδραση που έβγαλε η Εθνική ομάδα στην Ποντγκόριτσα απέναντι στο Μαυροβούνιο.
Ο διεθνής γκαρντ στάθηκε στον πληγωμένο εγωισμό των διεθνών από την ήττα της Παρασκευής, στις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και στην ψυχραιμία που έδειξε η ομάδα στα κρίσιμα σημεία.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
Για την αντίδραση μετά την ήττα της Αθήνας και την εικόνα του αγώνα:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε, έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε πιο ποιοτική ομάδα. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και σήμερα στην επίθεση ήμασταν καλύτεροι. Την Παρασκευή δεν μπήκαν τα σουτ, αν και είχαμε καλές προϋποθέσεις. Σήμερα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μέρα. Δεν μας άρεσε καθόλου που χάσαμε στην έδρα μας, θέλαμε να αποδείξουμε ότι έχουμε διαφορά από το Μαυροβούνιο. Όλοι ήμασταν πολύ αποφασισμένοι, συγκεντρωμένοι και τα καταφέραμε».
Για τις οδηγίες του Σπανούλη και τη διαχείριση της πίεσης:
«Ο κόουτς είπε να μπούμε πιο αποφασισμένοι, το Μαυροβούνιο είχε περισσότερα ριμπάουντ και δεν γίνεται να το επιτρέπουμε αυτό. Σήμερα ήμασταν κάπως καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι, βάλαμε τον εγωισμό μας μπροστά και κερδίσαμε. Αντιδράσαμε με ψυχραιμία όταν το Μαυροβούνιο επέστρεψε στο ματς, γυρίσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια και φτάσαμε στη νίκη».
Για τη συνέχεια και τη στήριξη του κόσμου:
«Τώρα γυρίζουμε στις ομάδες μας και το καλοκαίρι θα είμαστε και πάλι στη διάθεση της Εθνικής για να πάρουμε τις νίκες που χρειάζεται. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός, όπου και να πάμε μας στηρίζει, είναι ο έκτος παίκτης μας».
