Στον «αέρα» η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ
SPORTS
ΗΠΑ Ιράν Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 FIFA

Στον «αέρα» η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν, Μεχντί Ταζ, χαρακτήρισε μάλιστα «απίθανη» την παρουσία τους στο Μουντιάλ, από τη στιγμή που τα τρία πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος

Στον «αέρα» η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Κλιμακώνεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή μετά τις αεροπορικές επιδρομές από ΗΠΑ και Ισραήλ που στοίχισαν τη ζωή του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι επιπτώσεις αναμένεται να εξαπλωθούν και σε αθλητικό επίπεδο, καθώς πλέον το Ιράν απειλεί με αποχή από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διοργανωθεί στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ιράν, η εθνική ομάδα εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να μην συμμετέχει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά το επόμενο καλοκαίρι, εξαιτίας της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που έχουν οργανώσει εις βάρους τους οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν, Μεχντί Ταζ, χαρακτήρισε μάλιστα «απίθανη» την παρουσία τους στο Μουντιάλ, από τη στιγμή που τα τρία πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Ταζ συμπλήρωσε πως οι πρόσφατες εχθρικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ δημιουργούν ένα κλίμα έντασης και ανασφάλειας, μαζί με ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση αποχώρησης από το τουρνουά.

Ο τελευταίος λόγος βέβαια ανήκει στα αρμόδια αθλητικά όργανα του Ιράν και την FIFA που θα πρέπει να πάρουν μια οριστική απόφαση λίαν συντόμως.


Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει εξηγήσει ότι ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας από το Μουντιάλ.

Συνήθως, προκρίνεται η χώρα που τερμάτισε ακριβώς πίσω από την ομάδα που αποσύρεται στα προκριματικά ή η καλύτερη ομάδα που δεν κατάφερε να πάρει απευθείας εισιτήριο από την ίδια συνομοσπονδία.

Η FIFA ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι, αν υπάρχουν εμπόδια όπως περιορισμένος χρόνος, δυσκολίες στα ταξίδια ή θέματα θεώρησης, μπορεί να προχωρήσει σε εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και σε αναδιάρθρωση των ομίλων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Με βάση αυτή τη διαδικασία, το επικρατέστερο σενάριο θέλει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να παίρνουν τη θέση του Ιράν, καθώς ήταν η καλύτερη μη προκριθείσα ομάδα της ασιατικής ζώνης και είχε φτάσει μέχρι το ηπειρωτικό play-off απέναντι στο Ιράκ.

Παρότι ηττήθηκαν συνολικά 3–2 και το Ιράκ προχώρησε στο διαηπειρωτικό μπαράζ της 31ης Μαρτίου, τα ΗΑΕ παραμένουν η πρώτη εναλλακτική.

Μια δεύτερη πιθανότητα είναι να τοποθετηθεί το Ιράκ στον Όμιλο G αντί του Ιράν, ενώ τα ΗΑΕ θα πάρουν τη θέση του Ιράκ στα play-offs για την τελευταία ευκαιρία πρόκρισης.

Όπως τόνισε και ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, η ομοσπονδία παρακολουθεί στενά την παγκόσμια κατάσταση, με στόχο να διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο με πλήρη ασφάλεια και με τη συμμετοχή όσων περισσότερων ομάδων είναι δυνατόν.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης