Στον «αέρα» η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν, Μεχντί Ταζ, χαρακτήρισε μάλιστα «απίθανη» την παρουσία τους στο Μουντιάλ, από τη στιγμή που τα τρία πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος
Κλιμακώνεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή μετά τις αεροπορικές επιδρομές από ΗΠΑ και Ισραήλ που στοίχισαν τη ζωή του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Οι επιπτώσεις αναμένεται να εξαπλωθούν και σε αθλητικό επίπεδο, καθώς πλέον το Ιράν απειλεί με αποχή από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διοργανωθεί στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ιράν, η εθνική ομάδα εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να μην συμμετέχει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά το επόμενο καλοκαίρι, εξαιτίας της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που έχουν οργανώσει εις βάρους τους οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Ταζ συμπλήρωσε πως οι πρόσφατες εχθρικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ δημιουργούν ένα κλίμα έντασης και ανασφάλειας, μαζί με ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση αποχώρησης από το τουρνουά.
Ο τελευταίος λόγος βέβαια ανήκει στα αρμόδια αθλητικά όργανα του Ιράν και την FIFA που θα πρέπει να πάρουν μια οριστική απόφαση λίαν συντόμως.
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει εξηγήσει ότι ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας από το Μουντιάλ.
Συνήθως, προκρίνεται η χώρα που τερμάτισε ακριβώς πίσω από την ομάδα που αποσύρεται στα προκριματικά ή η καλύτερη ομάδα που δεν κατάφερε να πάρει απευθείας εισιτήριο από την ίδια συνομοσπονδία.
Η FIFA ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι, αν υπάρχουν εμπόδια όπως περιορισμένος χρόνος, δυσκολίες στα ταξίδια ή θέματα θεώρησης, μπορεί να προχωρήσει σε εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και σε αναδιάρθρωση των ομίλων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Με βάση αυτή τη διαδικασία, το επικρατέστερο σενάριο θέλει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να παίρνουν τη θέση του Ιράν, καθώς ήταν η καλύτερη μη προκριθείσα ομάδα της ασιατικής ζώνης και είχε φτάσει μέχρι το ηπειρωτικό play-off απέναντι στο Ιράκ.
Παρότι ηττήθηκαν συνολικά 3–2 και το Ιράκ προχώρησε στο διαηπειρωτικό μπαράζ της 31ης Μαρτίου, τα ΗΑΕ παραμένουν η πρώτη εναλλακτική.
Μια δεύτερη πιθανότητα είναι να τοποθετηθεί το Ιράκ στον Όμιλο G αντί του Ιράν, ενώ τα ΗΑΕ θα πάρουν τη θέση του Ιράκ στα play-offs για την τελευταία ευκαιρία πρόκρισης.
Όπως τόνισε και ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, η ομοσπονδία παρακολουθεί στενά την παγκόσμια κατάσταση, με στόχο να διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο με πλήρη ασφάλεια και με τη συμμετοχή όσων περισσότερων ομάδων είναι δυνατόν.
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: IT'S OVER! Iran has officially left the World Cup and will not travel to the USA for the 2026 World Cup games. ❌😳🇮🇷— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 28, 2026
They have three group stage matches, all of which will take place in the United States. 🇺🇸
This comes after their supreme leader was… pic.twitter.com/Km9Nz00p1Z
