Το Netflix κάνει ταινία για την θρυλική Βραζιλία του 1970 και το Μουντιάλ που κατέκτησε στο Μεξικό

Το 3ο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της Βραζιλίας σε μορφή ταινίας με τη θρυλική ομάδα του Μάριο Ζαγκάλο και την παρέα του Πελέ, θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από 29 Μαΐου

Η τακτική του Μάριο Ζαγκάλο από την άκρη του πάγκου, τα μαγικά του Κάρλος Αλμπέρτο, η ηγεσία του Πελέ που είχε επανέλθει στη «σελεσάο» και ο θρίαμβος επί της Ιταλίας στον μεγάλο τελικό με την τρίτη κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 12 χρόνια, αποτυπώνονται στο νέο φιλμ του Netflix.

Και να σκεφτεί κανείς, ότι 99 ημέρες πριν από εκείνο το παιχνίδι με τη «σκουάντρα ατζούρα», οι Βραζιλιάνοι αποχωρούσαν από το γήπεδο εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών από τον κόσμο τους, μετά από ένα φιλικό ματς που είχε λήξει με το 1-1 απέναντι στην Μπανγκού, ομάδα από το Ρίο.

Η Εθνική Βραζιλίας παραμένει ακόμα και σήμερα μία μυθική ομάδα που κατέχει τα περισσότερα Μουντιάλ κάτι το οποίο έχει μεταφέρει πολύ πίεση στις νέες γενιές Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών με αποτέλεσμα η «Σελεσάο» να έχει 24 χρόνια να πανηγυρίσει το τρόπαιο.

Δείτε το τρέιλερ της παραγωγής του Netflix:

