Champions League: Η Μπόντο Γκλιμτ πέταξε έξω με δεύτερη νίκη την Ίντερ, άνετες προκρίσεις για Νιούκαστλ, Ατλέτικο, δείτε τα 13 γκολ της βραδιάς
Η πρωταθλήτρια Νορβηγίας νίκησε με 2-1 και στο Μιλάνο ολοκληρώνοντας μια τεράστια έκπληξη στα play off του Champions League - Κατάθεση ψυχής από τον Ολυμπιακό που έμεινε στο 0-0 στο Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε - Η Νιούκαστλ νίκησε 3-2 την Καραμπάγκ μετά το 6-1 στο Μπακού και η Ατλέτικο 4-1 τη Μπριζ
Η πρώτη μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν στο Champions League είναι γεγονός με τους... ψαράδες της Μπόντο Γκλιμτ να στέλνουν σε πρόωρες διακοπές τους παίκτες της Ίντερ τους οποίους κέρδισαν δύο φορές!
Κι αν το 3-1 στον αρκτικό κύκλο είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τον πλαστικό χλοοτάπητα και τις καιρικές συνθήκες, σήμερα οι Νορβηγοί με τη νίκη τους με 2-1 έδωσαν απαντήσεις και πλέον περιμένουν να μάθουν ποια από τις Μάντσεστερ Σίτι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα αντιμετωπίσουν στους 16 της διοργάνωσης!
Τεράστια προσπάθεια, ειδικά στο β' ημίχρονο όπου κυριάρχησε πλήρως, αλλά δίχως αντίκρισμα για τον Ολυμπιακό που έμεινε στο 0-0 με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (θα παίξει με Άρσεναλ ή Μπάγερ Μονάχου) και αποκλείστηκε έχοντας χάσει με 2-0 στο Καραϊσκάκη.
Γκολ και θέαμα στη βόρεια Αγγλία με τη Νιούκαστλ να επικρατεί 3-2 της Καραμπάγκ (9-3 το συνολικό σκορ) και περιμένει την κλήρωση της Παρασκευής για να δει αν θα πάει Λονδίνο (Τσέλσι) ή Βαρκελώνη (Μπαρτσελόνα), ενώ στη Μαδρίτη ο Χρήστος Τζόλης και η Μπριζ για 50 λεπτά ήταν εξαιρετική και πίεζε την Ατλέτικο (3-3 το πρώτο ματς), ωστόσο οι Ισπανοί με πρωταγωνιστή τον Σόρλοθ νίκησαν 4-1 (Τότεναμ ή Λίβερπουλ οι πιθανοί αντίπαλοι).
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0
Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ 1-2
Το 3-1 στο παγωμένο Μπόντο είχε σοκάρει τους νερατζούρι οι οποίοι πέρα από το ματς είχαν χάσει στη Νορβηγία και τον αρχηγό τους Λαουτάρο Μαρτίνεζ. Ένα τεράστια πλήγμα στην προσπάθεια τους για την ανατροπή, που πολλοί θεωρούσαν δεδομένη, ωστόσο οι απίθανοι Νορβηγοί φρόντισαν να κάνουν μια δεύτερη κηδεία στη μεγάλη τους αντίπαλο.
Οι Ιταλοί, στο κατάμεστο Σαν Σίρο, όπως αναμενόταν μπήκαν με φούρια στο ματς και από τα πρώτα λεπτά ο αγώνας έμοιαζε με.. πολιορκία. Η άμυνα των Νορβηγών δεχόταν ανελέητο σφυροκόπημα, με τους Βίκινγκς να αντέχουν και όσο περνούσε η ώρα τόσο μεγάλωνε και το άγχος των γηπεδούχων που πήγαν στα αποδυτήρια στο 0-0.
Κι ενώ το δεύτερο ημίχρονο είχε την ίδια εικόνα, στο 58' το τραγικό λάθος του Ακάνζι που έδωσε... ασίστο στον Χογκ με τον Ζόμερ να διώχνει και τον Χάουγκε στην κενή εστία να πετυχαίνει το 0-1! Το σοκ ήταν τεράστιο με την Ίντερ να ψάχνει πλέον τρία γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση. Στο 69' ο Ακάνζι έχασε την ευκαιρία να εξιλεωθεί εν μέρει, σημαδεύοντας το δοκάρι και στο 72' ήταν το δεύτερο χαστούκι με τον Εβγέν με πλασέ στην κίνηση να πετυχαίνει το 0-2! Εκεί είχαν τελειώσει και τυπικά όλα με την Μπόντο να συνεχίζει να γράφει ιστορία και την Ίντερ απλά να μειώνει στο 77' με τον Μπαστόνι!
Νιούκαστλ - Καραμπάγκ 3-2
Η υπόθεση πρόκριση είχε κριθεί από το πρώτο ματς όπου οι «καρακάξες» είχαν επικρατήσει με 6-1 των Αζέρων και το ερώτημα ήταν αν οι Άγγλοι θα έβλεπαν τη ρεβάνς ως αγγαρεία.
Η απάντηση δόθηκε πολύ γρήγορα καθώς μόλις στο 6' το σκορ ήταν 2-0 για τη Νιούκαστλ και η τυπική διαδικασία έγινε ακόμη πιο... τυπική. Οι γηπεδούχοι πάτησαν φρένο, ωστόσο εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η εκκίνηση του Β' ημιχρόνου καθώς από το 51' έως το 57' είχαμε άλλα τρία γκολ (2-1, 3-1, 3-2) με τον κόσμο να απολαμβάνει ένα ματς χωρίς άγχος και σκοπιμότητες.
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ 4-1
Για 49 λεπτά η ομάδα του Χρήστου Τζόλη (ο κορυφαίος των Βέλγων) όχι απλά έβαλε δύσκολα στους Μαδριλένους, αλλά ήταν και αδικημένη από το (μέχρι τότε) 1-1...
Με το πρώτο ματς να έχει τελειώσει στο 3-3 και την Ατλέτικο να προηγείται στο 23' από το τραγικό λάθος του Μινιολέ (δεν μπόρεσε να διώξει το μακρινό σουτ του Σόρλοθ) οι φιλοξενούμενοι με πρωταγωνιστή τον Τζόλη αντέδρασαν κι αφού ισοφάρισαν στο 37' με τον Ορντόνεζ (από κόρνερ του Έλληνα άσου) στο 38' άγγιξαν το 1-2 με τον Όμπλακ να κάνει την επέμβαση της χρονιάς στην κεφαλιά του Βέτλεσεν (και πάλι από σέντρα του Τζόλη).
Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου η Μπριζ πίεζε για το γκολ, ωστόσο με την έναρξη του Β' ημιχρόνου το δέχθηκε με τον Καρντόσο να σκοράρει με σουτ έξω από την περιοχή στο 48'. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ξαναφέρουν το ζευγάρι στην ισορροπία, αλλά δεν έβρισκαν τόσο εύκολα χώρους...
Όταν ανοίχτηκαν υπερβολικά το πλήρωσαν με τον Σόρλοθ να πετυχαίνει άλλα δύο γκολ στο 76' και στο 87'.
Το αυριανό πρόγραμμα (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):
Τετάρτη 25/2
19:45, Αταλάντα - Ντόρτμουντ (0-2)
22:00, Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό (3-2)
22:00, Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ (2-5)
22:00, Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα (1-0)
