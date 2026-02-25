Champions League: Η Μπόντο Γκλιμτ πέταξε έξω με δεύτερη νίκη την Ίντερ, άνετες προκρίσεις για Νιούκαστλ, Ατλέτικο, δείτε τα 13 γκολ της βραδιάς

Η πρωταθλήτρια Νορβηγίας νίκησε με 2-1 και στο Μιλάνο ολοκληρώνοντας μια τεράστια έκπληξη στα play off του Champions League - Κατάθεση ψυχής από τον Ολυμπιακό που έμεινε στο 0-0 στο Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε - Η Νιούκαστλ νίκησε 3-2 την Καραμπάγκ μετά το 6-1 στο Μπακού και η Ατλέτικο 4-1 τη Μπριζ