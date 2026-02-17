Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Η επική αντίδραση Τζάκμαν και Ρέινολντς όταν έμαθαν ότι η Ρέξαμ θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στον 5ο γύρο του FA Cup
Η επική αντίδραση Τζάκμαν και Ρέινολντς όταν έμαθαν ότι η Ρέξαμ θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στον 5ο γύρο του FA Cup
Ο Ράιαν Ρέινολντς είναι ιδιοκτήτης της ουαλικής ομάδας και δέχθηκε με ενθουσιασμό την κλήρωση της Ρέξαμ στον 5ο γύρο του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι
Το FA Cup είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και μία από αυτές είναι και Ουαλική Ρέξαμ, όπου ιδιοκτήτης είναι ο σταρ του Χόλιγουντ, Ράιαν Ρέινολντς, η οποία απέκλεισε την Νότιγχαμ Φόρεστ για να βρεθεί στη φάση των «16» του FA Cup.
Τη μέρα που η ομάδα θα μάθαινε τον αντίπαλό της, είχε στηθεί ολόκληρη εκπομπή την ώρα της κλήρωσης με την αγωνία να είναι στο κατακόρυφο.
Η κληρωτίδα έβγαλε Τσέλσι και όλοι στον οργανισμό της Ρέξαμ αντέδρασαν με ενθουσιασμό. Το ίδιο και ο Ράιαν Ρέινολντς με τον κολλητό του και επίσης σταρ του κινηματογράφου, Χιού Τζάκμαν.
Μόλις άκουσαν το όνομα της Τσέλσι και οι δύο ανασκουμπώθηκαν από τη θέση τους ενθουσιασμένοι για το μεγάλο ραντεβού.
Τα ζευγάρια στην φάση των «16»
Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ
Μάνσφιλντ Τάουν - Άρσεναλ
Ρέξαμ - Τσέλσι
Φούλαμ - Σαουθάμπτον
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Λιντς - Νόργουιτς
Τη μέρα που η ομάδα θα μάθαινε τον αντίπαλό της, είχε στηθεί ολόκληρη εκπομπή την ώρα της κλήρωσης με την αγωνία να είναι στο κατακόρυφο.
Η κληρωτίδα έβγαλε Τσέλσι και όλοι στον οργανισμό της Ρέξαμ αντέδρασαν με ενθουσιασμό. Το ίδιο και ο Ράιαν Ρέινολντς με τον κολλητό του και επίσης σταρ του κινηματογράφου, Χιού Τζάκμαν.
Μόλις άκουσαν το όνομα της Τσέλσι και οι δύο ανασκουμπώθηκαν από τη θέση τους ενθουσιασμένοι για το μεγάλο ραντεβού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα ζευγάρια στην φάση των «16»
Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ
Μάνσφιλντ Τάουν - Άρσεναλ
Ρέξαμ - Τσέλσι
Φούλαμ - Σαουθάμπτον
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Λιντς - Νόργουιτς
Γουλβς - Λίβερπουλ
*Η Σάντερλαντ έχει προκριθεί στους «16» και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Πορτ Βέιλ - Μπρίστολ Σίτι.
*Η Σάντερλαντ έχει προκριθεί στους «16» και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Πορτ Βέιλ - Μπρίστολ Σίτι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα