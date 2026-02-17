Η επική αντίδραση Τζάκμαν και Ρέινολντς όταν έμαθαν ότι η Ρέξαμ θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στον 5ο γύρο του FA Cup

Ο Ράιαν Ρέινολντς είναι ιδιοκτήτης της ουαλικής ομάδας και δέχθηκε με ενθουσιασμό την κλήρωση της Ρέξαμ στον 5ο γύρο του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι