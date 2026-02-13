Λεβαδειακός: Χωρίς Λιάγκα και άλλους τρεις κόντρα στον Ολυμπιακό
Λεβαδειακός: Χωρίς Λιάγκα και άλλους τρεις κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την αποστολή που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ολυμπιακό στην έδρα του για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, στον οποίο θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να διατηρήσει την διαφορά του από τον Παναθηναϊκό και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης, που μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, είναι πλέον ο μεγάλος στόχος.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε κάποια προβλήματα, δύο εκ των οποίων αφορούσαν βασικούς ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Γκιγιέρμο Μπάλτσι, που είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών στο συγκεκριμένο παιχνίδι και Παναγιώτη Λιάγκα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τον δεύτερο ημιτελικό με τον ΟΦΗ και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

Εκτός είναι ακόμη και οι Συμελίδης και Λαγιούς, που αντιμετωπίζουν επίσης θέματα τραυματισμών.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Κωστή, Λαμαράνα, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος, και Οζέγκοβιτς.

