Αΐλτον: Αγόρασε ξανά το «κανόνι» του πρώτου σκόρερ μέσω eBay 18 χρόνια μετά!
SPORTS
Αΐλτον Βέρντερ Βρέμης

Αΐλτον: Αγόρασε ξανά το «κανόνι» του πρώτου σκόρερ μέσω eBay 18 χρόνια μετά!

Η απίστευτη ιστορία του Βραζιλιάνου «θρύλου» της Βέρντερ Βρέμης – Εντόπισε το χαμένο του τρόπαιο σε δημοπρασία και δεν δίστασε να το επαναποκτήσει

Αΐλτον: Αγόρασε ξανά το «κανόνι» του πρώτου σκόρερ μέσω eBay 18 χρόνια μετά!
Μια από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στα χρονικά του γερμανικού ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο για τον Αΐλτον. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, που λατρεύτηκε όσο λίγοι στη Βρέμη, κατάφερε να φέρει πίσω στο σπίτι του ένα από τα πολυτιμότερα κειμήλια της καριέρας του, το τρόπαιο του πρώτου σκόρερ της Bundesliga (Kicker-Torjägerkanone).

Το χρονικό της «επιστροφής»
Ο Αΐλτον είχε κερδίσει το εμβληματικό «Κανόνι» τη σεζόν 2003-04, όταν με τα 28 του γκολ οδήγησε τη Βέρντερ Βρέμης στην κατάκτηση του νταμπλ. Ωστόσο, το τρόπαιο είχε χαθεί εδώ και χρόνια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ωστόσο, 18 χρόνια μετά την αρχική του βράβευση, ο παλαίμαχος άσος εντόπισε το αυθεντικό τρόπαιο να πωλείται στην πλατφόρμα του eBay.

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Αΐλτον αποφάσισε να το αγοράσει ο ίδιος για να αποκαταστήσει την προσωπική του συλλογή.

Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αΐλτον ποζάρει χαμογελαστός κρατώντας το «Κανόνι», δίπλα σε μια παλαιότερη λήψη του με τη φανέλα της Βέρντερ. Η λεζάντα επιβεβαιώνει το γεγονός: «Ο Αΐλτον ξαναβρήκε το τρόπαιό του στο eBay και αποφάσισε να το επαναγοράσει 18 χρόνια μετά τη νίκη του».

View this post on Instagram

A post shared by Zona_Gool (@zona_gool)

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης