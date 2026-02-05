Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Αΐλτον: Αγόρασε ξανά το «κανόνι» του πρώτου σκόρερ μέσω eBay 18 χρόνια μετά!
Η απίστευτη ιστορία του Βραζιλιάνου «θρύλου» της Βέρντερ Βρέμης – Εντόπισε το χαμένο του τρόπαιο σε δημοπρασία και δεν δίστασε να το επαναποκτήσει
Μια από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στα χρονικά του γερμανικού ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο για τον Αΐλτον. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, που λατρεύτηκε όσο λίγοι στη Βρέμη, κατάφερε να φέρει πίσω στο σπίτι του ένα από τα πολυτιμότερα κειμήλια της καριέρας του, το τρόπαιο του πρώτου σκόρερ της Bundesliga (Kicker-Torjägerkanone).
Το χρονικό της «επιστροφής»
Ο Αΐλτον είχε κερδίσει το εμβληματικό «Κανόνι» τη σεζόν 2003-04, όταν με τα 28 του γκολ οδήγησε τη Βέρντερ Βρέμης στην κατάκτηση του νταμπλ. Ωστόσο, το τρόπαιο είχε χαθεί εδώ και χρόνια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Ωστόσο, 18 χρόνια μετά την αρχική του βράβευση, ο παλαίμαχος άσος εντόπισε το αυθεντικό τρόπαιο να πωλείται στην πλατφόρμα του eBay.
Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Αΐλτον αποφάσισε να το αγοράσει ο ίδιος για να αποκαταστήσει την προσωπική του συλλογή.
Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αΐλτον ποζάρει χαμογελαστός κρατώντας το «Κανόνι», δίπλα σε μια παλαιότερη λήψη του με τη φανέλα της Βέρντερ. Η λεζάντα επιβεβαιώνει το γεγονός: «Ο Αΐλτον ξαναβρήκε το τρόπαιό του στο eBay και αποφάσισε να το επαναγοράσει 18 χρόνια μετά τη νίκη του».
