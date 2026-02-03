Βίντεο: Το τρίποντο του Φουρνιέ που έστειλε το Ντουμπάι - Ολυμπιακός στην παράταση
Βίντεο: Το τρίποντο του Φουρνιέ που έστειλε το Ντουμπάι - Ολυμπιακός στην παράταση

Ο Εβάν Φουρνιέ σκόραρε στα 2'', έγραψε το 95-95, και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση

Βίντεο: Το τρίποντο του Φουρνιέ που έστειλε το Ντουμπάι - Ολυμπιακός στην παράταση
Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με την Ντουμπάι BC για τη Euroleague αλλά στο τέλος έδειξε χαρακτήρα. 

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε στο 25-21 την 4η περίοδο και ισοφάρισε σε 95-95. Δράστης της ισοφάρισης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. 

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού με τρίποντο στα 2'' πριν το φινάλε έγραψε το 95-95 και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί ο Ολυμπιακός είχε 3-13 και έχασε το ματς. 

