Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Βίντεο: Το τρίποντο του Φουρνιέ που έστειλε το Ντουμπάι - Ολυμπιακός στην παράταση
Βίντεο: Το τρίποντο του Φουρνιέ που έστειλε το Ντουμπάι - Ολυμπιακός στην παράταση
Ο Εβάν Φουρνιέ σκόραρε στα 2'', έγραψε το 95-95, και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση
Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με την Ντουμπάι BC για τη Euroleague αλλά στο τέλος έδειξε χαρακτήρα.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε στο 25-21 την 4η περίοδο και ισοφάρισε σε 95-95. Δράστης της ισοφάρισης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού με τρίποντο στα 2'' πριν το φινάλε έγραψε το 95-95 και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί ο Ολυμπιακός είχε 3-13 και έχασε το ματς.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε στο 25-21 την 4η περίοδο και ισοφάρισε σε 95-95. Δράστης της ισοφάρισης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού με τρίποντο στα 2'' πριν το φινάλε έγραψε το 95-95 και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί ο Ολυμπιακός είχε 3-13 και έχασε το ματς.
Sends it to OT!— EuroLeague (@EuroLeague) February 3, 2026
😤 @EvanFourmizz #MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/Y7p6Xotcyx pic.twitter.com/1MmJPpQYwO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα