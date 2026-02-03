Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί αλλά με Κλέιτον η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης
Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί αλλά με Κλέιτον η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη (18:30) με τον Αστέρα στην Τρίπολη σε εξ' αναβολής αγώνα της Super League

Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί αλλά με Κλέιτον η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης
Αντιμέτωπος με τον Asteras Aktor, εκτός έδρας, θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (04/01, 18:30), για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Τετάρτης, με μία τελευταία προπόνηση στο Ρέντη.

Εκτός έμειναν οι Ελ Κααμπί, Πιρόλα αλλά στην αποστολή για πρώτη φορά μπήκε ο Κλέιτον. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμη, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Αντρέ Λουίς, Πνευμονίδης.

