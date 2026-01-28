Η ΕΠΟ ανέβαλε αγώνες λόγω πένθους για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Η ΕΠΟ ανέβαλε αγώνες λόγω πένθους για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Οι αγώνες που αποφάσισε να αναβάλει η Ομοσπονδία λόγω του δυστυχήματος στη Ρουμανία

Η ΕΠΟ ανέβαλε αγώνες λόγω πένθους για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Η ΕΠΟ πήρε την απόφαση ν' αναβάλλει παιχνίδια που θα γίνονταν σήμερα και είναι υπό την αιγίδα της, λόγω του πένθους για τους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αναβολές αγώνων λόγω πένθους.

Λόγω του βαρύτατου πένθους για το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία, εξ αιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προέβη στις ακόλουθες αναβολές αγώνων που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη 28/01/2026:

Αναβάλλονται:

Οι 3 αγώνες του Κυπέλλου Γυναικών.

Οι 6 αγώνες για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κ14 και Κ16.

Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Ε.Ο. Κορασίδων Κ-15.

Ο αγώνας Κυπέλλου Ερασιτεχνών Εθνικός Ν. Kεραμιδίου-Ηρακλής Λάρισας (οι υπόλοιποι προγραμματισμένοι αγώνες αυτής της διοργάνωσης είχαν ήδη επανοριστεί για άλλες ημερομηνίες. Διεξάγεται μόνον ο αγώνας Απόλλων Καλυθιών - Γιούχτας».
