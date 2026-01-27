Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Σβιόντεκ: Η ασφάλεια του Australian Open δεν κάνει διακρίσεις – «Πόρτα» στο Νο. 2 του κόσμου! Δείτε βίντεο
Το απίστευτο περιστατικό στην είσοδο του Melbourne Park που έγινε viral – Η πορεία της Πολωνής στα προημιτελικά και η μεγάλη μάχη με τη Ριμπάκινα
Το Australian Open φημίζεται για την αυστηρότητα των κανονισμών του, και η Ίγκα Σβιόντεκ το διαπίστωσε με τον πιο άμεσο τρόπο. Παρά το γεγονός ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες σταρ του αθλήματος με έξι τίτλους Grand Slam, η Πολωνή πρωταθλήτρια αναγκάστηκε να περιμένει έξω από τις εγκαταστάσεις του Melbourne Park επειδή δεν είχε μαζί της την επίσημη κάρτα διαπίστευσης.
Το viral βίντεο και η «πόρτα» από την ασφάλεια
Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media (μέσω του TNT Sports) δείχνει τη Σβιόντεκ στην πύλη εισόδου να εξηγεί στους φρουρούς ότι η κάρτα της βρίσκεται ήδη μέσα στις εγκαταστάσεις με τον μάνατζέρ της. Παρά τις εξηγήσεις της, οι σεκιούριτι παρέμειναν ανένδοτοι, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο που απαιτεί ταυτοποίηση για όλους, ανεξαρτήτως κατάταξης. Η Σβιόντεκ χρειάστηκε να περιμένει σχεδόν δύο λεπτά έξω από το σημείο ελέγχου, μέχρι ο ατζέντης της να τρέξει και να της παραδώσει το ID της.
Στα προημιτελικά με «σπασμένα φρένα»
Εντός κορτ, η 24χρονη Πολωνή συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία προς το Career Grand Slam. Μετά από μια άνετη εκκίνηση, η Σβιόντεκ δυσκολεύτηκε μόνο στον τρίτο γύρο κόντρα στην Άννα Καλίνσκαγια, την οποία τελικά λύγισε με 6-1, 1-6, 6-1. Στη φάση των «16», μετά την απόσυρση της Ναόμι Οσάκα, η Σβιόντεκ επικράτησε της Αυστραλής Μάντισον Ίνγκλις με 6-0, 6-3 σε μόλις 73 λεπτά.
Το μεγάλο ντέρμπι με τη Ριμπάκινα
Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον προημιτελικό-φωτιά κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα. Η τενίστρια από το Καζακστάν βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, έχοντας κατακτήσει το WTA Finals του 2025.
Η Σβιόντεκ προηγείται οριακά με 6-5 στις νίκες.Οι αναλυτές και οι προσομοιωτές δίνουν πιθανότητες 50-50, καθιστώντας την αναμέτρηση ως τον «πρόωρο τελικό» της διοργάνωσης.
Even the biggest stars have to wait as Iga Swiatek stops to collect her accreditation before she can enter 😅 pic.twitter.com/RoQTu4eMXu— TNT Sports (@tntsports) January 26, 2026
