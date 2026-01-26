Στο Top-5 της Ευρώπης ο Βαγγέλης Παυλίδης για το «Χρυσό Παπούτσι»
SPORTS
Βαγγέλης Παυλίδης Χρυσό Παπούτσι Μπενφίκα

Στο Top-5 της Ευρώπης ο Βαγγέλης Παυλίδης για το «Χρυσό Παπούτσι»

Ο Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα σκαρφάλωσε στην 5η θέση της κατάταξης με 19 γκολ, την ώρα που Κέιν και Εμπαπέ μοιράζονται την κορυφή στη μάχη για τον κορυφαίο σκόρερ της Γηραιάς Ηπείρου

Στο Top-5 της Ευρώπης ο Βαγγέλης Παυλίδης για το «Χρυσό Παπούτσι»
Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε στο τοπ-5 της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου»!

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σκόραρε δύο φορές στη νίκη (4-0) της Μπενφίκα επί της Εστρέλα Αμαδόρα, έφτασε στα 19 γκολ στην Primeira Liga (πρώτος σκόρερ) και τους 28,5 βαθμούς, σκαρφαλώνοντας στην 5η θέση!

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 13 γκολ και 19,5 βαθμούς είναι 39ος.

Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν σκόραρε στην εντός έδρας ήττα με 2-1 της Μπάγερν από την Άουγκσμπουργκ και ο Κιλιάν Εμπαπέ που σημείωσε και τα δύο εκτός έδρας γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ, μοιράζονται την πρώτη θέση με 21 γκολ και 42 βαθμούς.

Τους ακολουθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ (ο οποίος δεν σκόραρε στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 2-0 επί της Γουλβς) με 20 γκολ και 40 βαθμούς, συμπληρώνοντας το βάθρο.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 14 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 42 (21 γκολ Χ 2)

Κλείσιμο
-. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 42 (21 γκολ Χ 2)

3. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 40 (20 γκολ Χ 2)

4. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 32 (16 γκολ Χ 2)

5. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)

6. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

-. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 28 (14 γκολ Χ 1)

8. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

12. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

13. Λουίς Σουάρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης