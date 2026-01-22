Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Χιμένεθ για το ΠΑΟΚ - Μπέτις: Φαβορί οι Ισπανοί αλλά υπάρχει μεγάλη πίεση από τον κόσμο στην Τούμπα
Ο τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ ανάλυσε το παιχνίδι του Europa League
O ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 19:45 στην Τούμπα την Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League με τις δύο ομάδες να θέλουν το τρίποντο.
Ο Μανόλο Χιμένεθ, Ισπανός προπονητής του Άρη, ως γνώστης του ποδοσφαίρου και στις δύο χώρες μίλησε στην ιστοσελίδα estadiodeportivo.com για το ματς σημειώνοντας ότι η Μπέτις είναι η ομάδα που έχει το πλεονέκτημα αρκεί να μην χαλαρώσει την άμυνά της.
«Στον εντός έδρας αγώνα εναντίον τους, δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά καταφέραμε να πάρουμε μόνο ισοπαλία. Έχουν μια καλή ομάδα και ποιοτικούς παίκτες», δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος είναι πολύ σαφής σχετικά με τον κύριο κίνδυνο της ελληνικής ομάδας: «Το μεγαλύτερο δυνατό τους σημείο είναι η επιθετική τους μετάβαση, λόγω της κάθετης δομής του παιχνιδιού τους και της ποιότητας των πιο επιθετικών παικτών τους».
Ωστόσο, θεωρεί την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι φαβορί, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις δυνατότητες του αντιπάλου και για το πώς τα καταφέρνει εντός έδρας: «Η Μπέτις είναι το φαβορί, αλλά θα πρέπει να παίξει με συγκέντρωση, ένταση και οργάνωση. Αν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα με την υποστήριξη των οπαδών του, θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αλλά αν η Μπέτις ξεκινήσει καλά τον αγώνα, νομίζω ότι θα κερδίσει», δήλωσε ο Χιμένεθ, ο οποίος ήθελε να τονίσει την πίεση του Σταδίου της Τούμπας, έναν παράγοντα, ωστόσο, που δεν πιστεύει ότι θα επηρεάσει υπερβολικά την ομάδα από τη Σεβίλλη.
«Είναι ένα στάδιο που είναι γεμάτο και βουίζει ώρες πριν από τον αγώνα. Αυτή η ενέργεια είναι μεταδοτική για τους παίκτες και δεν νομίζω ότι ο κακός καιρός και το κρύο θα αποθαρρύνουν τους οπαδούς. Ομοίως, είμαι σίγουρος ότι αυτή η ατμόσφαιρα δεν θα επηρεάσει την Μπέτις», σημείωσε ο νυν προπονητής του Άρη, ο οποίος βίωσε ένα ιδιαίτερο περιστατικό στο γήπεδο της Τούμπας κατά την πρώτη του θητεία στην ΑΕΚ.
«Συνέβη τον Μάρτιο του 2018, σε έναν κρίσιμο αγώνα πρωταθλήματος που κατέληξε σε συμπλοκή, με τον τότε πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο οπλισμένος με πιστόλι για να απαιτήσει απαντήσεις από τον διαιτητή. Η συμπεριφορά του προκάλεσε χάος και του χάρισε τριετή απαγόρευση εισόδου σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ένα σουρεαλιστικό και επικίνδυνο επεισόδιο που ο Μανόλο Χιμένεθ βίωσε από πρώτο χέρι στο γήπεδο που επισκέπτεται σήμερα η Μπέτις», αναφέρουν οι Ισπανοί.
«Ήταν ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά που μου έχουν συμβεί στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ δεν ήταν το φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν, αλλά εξέπληξε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που ήταν τα φαβορί, με καλό ποδόσφαιρο και σπουδαία αποτελέσματα. Χάσαμε μόνο δύο παιχνίδια σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, και αυτό πλήγωσε πραγματικά όσους νόμιζαν ότι ήταν ανώτεροι», θυμάται ο Χιμένεθ.
