Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Κάτας: «Διαφορετικό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε σχέση με αυτό με τον Ολυμπιακό»
Κάτας: «Διαφορετικό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε σχέση με αυτό με τον Ολυμπιακό»
Η Μακάμπι ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό την Τρίτη στο ΣΕΦ και την Πέμπτη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Τελ Αβίβ
Χωρίς τους Λόνι Ουόκερ, Τζον Ντιμπαρτολομέο και Ζακ Χάκινς θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό η Μακάμπι Τελ Αβίβ αύριο, Πέμπτη (22/1, 21:05), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague. «Διαφορετικό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εν συγκρίσει με αυτό με τον Ολυμπιακό» δήλωσε ο τεχνικός των Ισραηλινών, Οντέντ Κάτας.
Οι δηλώσεις του Οντέν Κάτας
«Ερχόμαστε από ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς να προσδιορίσω. Ουσιαστικά το χάσαμε στη δεύτερη περίοδο. Είχαμε ένα ξεκάθαρο πλάνο, που ήλπιζα να εφαρμόσουμε καλύτερα. Οι δύο ομάδες δεν ήταν τόσο καλές αμυντικά και αυτό όμως επηρέασε τον τρόπο που παίξαμε στην επίθεση.
Όσο παίζαμε σωστά, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Θα πρέπει να δούμε αν θα παίξει ή όχι ο Ναν (σ.σ. οι δηλώσεις έγιναν πριν γίνει γνωστή η απουσία του Αμερικανού σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού).
Ο Σλούκας είναι ο βασικός δημιουργός και ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα διαφορετικό πλάνο. Ελπίζω πως με τη βοήθεια του κοινού μας θα έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια στην απόδοσή μας. Οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό έχουν ιστορία.
Μετά από μια ήττα θέλουμε να βγάλουμε αντίδραση και θα χρειαστεί μεγάλη ομαδική προσπάθεια και να εκμεταλλευτούμε με έξυπνο τρόπο τα λάθη των αντιπάλων».
Οι δηλώσεις του Οντέν Κάτας
«Ερχόμαστε από ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς να προσδιορίσω. Ουσιαστικά το χάσαμε στη δεύτερη περίοδο. Είχαμε ένα ξεκάθαρο πλάνο, που ήλπιζα να εφαρμόσουμε καλύτερα. Οι δύο ομάδες δεν ήταν τόσο καλές αμυντικά και αυτό όμως επηρέασε τον τρόπο που παίξαμε στην επίθεση.
Όσο παίζαμε σωστά, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Θα πρέπει να δούμε αν θα παίξει ή όχι ο Ναν (σ.σ. οι δηλώσεις έγιναν πριν γίνει γνωστή η απουσία του Αμερικανού σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού).
Ο Σλούκας είναι ο βασικός δημιουργός και ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα διαφορετικό πλάνο. Ελπίζω πως με τη βοήθεια του κοινού μας θα έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια στην απόδοσή μας. Οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό έχουν ιστορία.
Μετά από μια ήττα θέλουμε να βγάλουμε αντίδραση και θα χρειαστεί μεγάλη ομαδική προσπάθεια και να εκμεταλλευτούμε με έξυπνο τρόπο τα λάθη των αντιπάλων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα