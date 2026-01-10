Ντέρμπι από τα παλιά στη Θεσσαλονίκη: Ο Άρης 78-76 τον Ηρακλή στο Αλεξάνδρειο, βίντεο

Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 14ης ημέρας της Stoiximan Basket League με τον Ηρακλή . Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 78-76 του Ηρακλή στο Αλεξάνδρειο και έφτασαν στις 6 νίκες στο πρωτάθλημα.

Ο Μήτρου Λονγκ αρχικά με δύο μακρινά σουτ και στη συνέχεια η είσοδος του Χαρέλ στο ματς, έδωσαν στον Άρη τα ηνία. Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν δύο φορές με επτά πόντους, αλλά ο Ηρακλής με 4/6 τρίποντα στο δεκάλεπτο επέστρεψε στον πόντο (22-21, 10').









Οι δύο ομάδες έκαναν αρκετά λάθη αλλά συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες στο σκοράρισμα. Ο Νουά ήταν σταθερά ο καλύτερος του Άρη, αλλά έξι σερί πόντοι του Άντζουσιτς έκαναν τη διαφορά. Έφτασε γρήγορα τους 10 στη δεύτερη περίοδο και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 40-34 (18'), έχοντας να βρει όμως άκρη με τον Ράιτ Φόρμαν, που σκόραρε 13 στο ημίχρονο (45-40, 20').











Με τον Άρη να συνεχίζει να σκοράρει από το τρίποντο και ανεβάζοντας παράλληλα την ένταση στην άμυνα, η διαφορά εκτοξεύτηκε γρήγορα. Το σκορ έφτασε στο 55-44 (24'), με τον Ηρακλή να μην μπορεί να πάρει πόντους από τον Γουέρ, που παρέμενε στο μηδέν. Σε ένα δεκάλεπτο που ήταν εκπληκτικό για τον Άρη και καταστροφικό για τον Ηρακλή, με τον Ράιτ Φόρμαν και τον Φάντερμπερκ να παλεύουν μόνοι τους, για να μειώσουν απ' τους 17 στους 10 (67-57, 30').

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να κόβουν τη διαφορά, φτάνοντας ως το -6, αλλά σε εκείνο το σημείο ο Άρης πάτησε ξανά το γκάζι. Ο Νουά σκόραρε για τρεις, ο Φόρεστερ ανανέωσε κατοχές και η απόσταση ξανάγινε διψήφια. Ο Φόστερ έχασε δύο διαδοχικά σουτ για να μειώσει περισσότερο, αλλά ένα αντιαθλητικό του Άντζουσιτς έδωσε ξανά ζωή στο ματς. Ο Ράιτ Φόρμαν μείωσε στους 3 (73-70, 38'), αλλά ο Μωραΐτης έχασε την ευκαιρία να φέρει το ματς στον πόντο. Ο Μήτρου Λονγκ πέτυχε 1/2 βολές, ο Ράιτ Φόρμαν σκόραρε για το 74-72 στα 24.8'', αλλά ο Τζόουνς απάντησε με 2/2 βολές. Ο ίδιος σκόραρε ξανά 2/2 από τη γραμμή, αποδεικνύοντας την ψυχραιμία του, με τον Ηρακλή να κάνει υπερπροσπάθεια στην τελευταία περίοδο αλλά να μην προλαβαίνει.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 45-40, 67-57, 78-76