Η Χέιλι Μπέιλι δήλωσε δημόσια ότι χώρισε με παλαίμαχο σταρ του NFL λόγω του... μεγέθους του μορίου του, τώρα εκείνος την μηνύει

Ο Ματ Καλίλ, άλλοτε άσος των Μινεσότα Βίκινγκς, κατέθεσε αγωγή κατά της πρώην συζύγου του, Χέιλι Μπέιλι, αφού εκείνη υποστήριξε δημόσια ότι ο γάμος τους διαλύθηκε, εξαιτίας των... εντυπωσιακών προσόντων που διαθέτει ο πρώην σταρ του NFL





Από τη μία το status των πρωταγωνιστών, καθώς εμπλέκονται ένας παλαίμαχος αθλητής του







Η Μπέιλι περιέγραψε το πέος του Καλίλ ως «δύο κουτιά Coca-Cola, ίσως και τρίτο», υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι δοκίμασε «τα πάντα», προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα.







«Σε όλη τη διάρκεια του γάμου μας, πραγματικά. Προσπάθησα τα πάντα. Θεραπευτές, γιατρούς. Δεν λέω ψέματα, ψάξαμε ακόμα και για λιποαναρρόφηση ή παρόμοια πράγματα. Γι’ αυτό είναι κάπως αστείο. Η ζωή μου μοιάζει με κωμωδία και γράφεται μόνη της. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που χωρίσαμε! Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας… Τον αγαπώ, αλλά είναι φίλος μου. Είναι στο 0,01% του πληθυσμού. Προσπαθήσαμε, αλλά ήταν αδύνατο, εκτός αν ήθελες να... κλαις».



Οι δηλώσεις της προκάλεσαν σοκ με τον Καλίλ, ο οποίος έχει παντρευτεί ξανά και έχει ήδη ένα παιδί από τη δεύτερη σύζυγο του, να αποφεύγει να τοποθετhθεί δημόσια για τις... κατηγορίες της πρώην συζύγου του. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ο παλαίμαχος αθλητής επέλεξε να απαντήσει μέσω της Δικαιοσύνης, καταθέτοντας



Παράλληλα, στην αγωγή σημειώνεται ότι και η οικογένειά του «αναγκάστηκε να υποστεί τη συνεχή δημόσια αναπαραγωγή αυτών των υποτιμητικών και βαθιά προσωπικών δηλώσεων».



Μετά το διαζύγιο το 2022, ο Καλίλ παντρεύτηκε εκ νέου το 2024 με το μοντέλο Κεϊλάνι Άσμους. Όπως αναφέρει, η νυν σύζυγός του έχει δεχθεί πλήθος μηνυμάτων στα social media σχετικά με τους επίμαχους ισχυρισμούς, κάτι που –σύμφωνα με τον ίδιο– έχει γίνει «όλο και πιο συχνό, ανησυχητικό και ενοχλητικό».



Ο πρώην παίκτης των Μινεσότα Βίκινγκς υποστηρίζει επίσης ότι η πρώην σύζυγός του ωφελήθηκε οικονομικά από την αυξημένη δημοσιότητα και την «έκρηξη επισκεψιμότητας» που προκάλεσαν οι δηλώσεις της.



Η αγωγή αφορά παραβίαση ιδιωτικότητας και αδικαιολόγητο πλουτισμό, με τον Καλίλ να ζητά δίκη με ενόρκους και εφόσον δικαιωθεί οι αποζημιώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 75.000 δολάρια.



«Η δικαστική διαμάχη είναι μια οδυνηρή και συναισθηματικά εξαντλητική εμπειρία. Είμαι συντετριμμένη που επιλέγει να υποβάλει εμένα και τις οικογένειές μας σε αυτή τη δοκιμασία» σχολίασε από την πλευρά της η Μπέιλι.