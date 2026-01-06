Σαλόν - Προμηθέας 93-78: Το πάλεψε για τρία δεκάλεπτα αλλά λύγισε στο τελευταίο

Οι Γάλλοι πήραν το ματς έκανα το 1-0 και θα ταξιδέψουν στην Πάτρα την Πέμπτη για να τελειώσουν τη σειρά των play-in του BCL