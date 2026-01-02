Με 45άρη Λέοναρντ οι Κλίπερς, άνετα διπλά για Ρόκετς και Σίξερς

Πηγή:

Οι Σίξερς επικράτησαν με 123-108 μέσα στο Ντάλας και έτσι ανέβηκαν στο 18-14. Ο Μάξεϊ είχε 34 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ 22 πόντους μέτρησε ο Εμπίντ. Στον αντίποδα ο Κρίστι είχε 18 πόντους και ο Ντέιβις 13 πόντους με 8 ριμπάουντ.Ο Λέοναρντ συνεχίζει να βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση για τους Κλίπερς και το πλήρωσαν και οι Τζαζ. Ο Klaw είχε 45 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Χάρντεν μέτρησε 20 πόντους με 7 ασίστ για το 118-101. Για τους ηττημένους ο Κάιλ Άντερσον είχε 22 πόντους ενώ ο Σάνσεμπο τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους.Οι Ρόκετς δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη νίκη με 120-96 επί των Νετς. Στο 21-10 οι νικητές, στο 10-21 οι ηττημένοι. Ο Τόμπσον είχε 23 πόντους, ο Ντουράντ μέτρησε 22 και ο Σενγκούν είχε 20 πόντους με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Από το Μπρούκλιν... διασώθηκε μόνο ο Τόμας που είχε 21 πόντους με 8/13 σουτ.