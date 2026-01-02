Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Με 45άρη Λέοναρντ οι Κλίπερς, άνετα διπλά για Ρόκετς και Σίξερς
Με 45άρη Λέοναρντ οι Κλίπερς, άνετα διπλά για Ρόκετς και Σίξερς
Κλίπερς, Σίξερς και Ρόκετς συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ
Οι Σίξερς επικράτησαν με 123-108 μέσα στο Ντάλας και έτσι ανέβηκαν στο 18-14. Ο Μάξεϊ είχε 34 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ 22 πόντους μέτρησε ο Εμπίντ. Στον αντίποδα ο Κρίστι είχε 18 πόντους και ο Ντέιβις 13 πόντους με 8 ριμπάουντ.
Το show του Λέοναρντ
Ο Λέοναρντ συνεχίζει να βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση για τους Κλίπερς και το πλήρωσαν και οι Τζαζ. Ο Klaw είχε 45 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Χάρντεν μέτρησε 20 πόντους με 7 ασίστ για το 118-101. Για τους ηττημένους ο Κάιλ Άντερσον είχε 22 πόντους ενώ ο Σάνσεμπο τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους.
Πάρτι οι Ρόκετς
Οι Ρόκετς δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη νίκη με 120-96 επί των Νετς. Στο 21-10 οι νικητές, στο 10-21 οι ηττημένοι. Ο Τόμπσον είχε 23 πόντους, ο Ντουράντ μέτρησε 22 και ο Σενγκούν είχε 20 πόντους με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Από το Μπρούκλιν... διασώθηκε μόνο ο Τόμας που είχε 21 πόντους με 8/13 σουτ.
